In questi anni abbiamo imparato ad apprezzare le potenzialità dei vari servizi di videoconferenze e anche Google ha una propria soluzione, capace di competere alla pari con quelle della concorrenza: stiamo ovviamente parlando di Google Meet.

Si tratta di un servizio che consente a chiunque di creare in modo sicuro riunioni video di alta qualità (sono criptate in transito) per gruppi che possono arrivare fino a 250 partecipanti (anche esterni al proprio team), con alcune chicche come i sottotitoli in tempo reale o la condivisione dello schermo.

E nelle scorse ore, attraverso un post sul blog ufficiale, il team del colosso di Mountain View ha annunciato di avere dato il via al rilascio di una novità che renderà ancora più piacevole l’esperienza offerta da questo servizio su Google Pixel 7 e Pixel 7 Pro.

Come cambia Google Meet sulla serie Google Pixel 7

Così come viene spiegato dal colosso statunitense, chi utilizza Google Meet con un dispositivo della serie Google Pixel 7 ha ora la possibilità di scegliere di utilizzare la funzione chiamata Speaker separation per le proprie riunioni.

Nel caso in cui si decida di attivare tale funzionalità, si sentirà l’audio degli altri partecipanti da direzioni diverse in base alla loro posizione sullo schermo e in questo modo per gli utenti diventerà più facile distinguere diversi interlocutori e capire da dove proviene la loro voce, il tutto con un’esperienza più coinvolgente e dinamica.

Disponibilità della nuova funzionalità

Il colosso di Mountain View ha già dato il via al rilascio di tale novità ma potrebbe essere necessario attendere fino a 15 giorni prima che raggiunga tutti i possessori degli smartphone della serie Google Pixel 7.

Questa funzionalità è disponibile per tutti gli utenti Google Workspace, G Suite Basic e G Suite Business.

