Se avete deciso di acquistare Samsung Galaxy S23 e state aspettando soltanto l’occasione giusta, abbiamo una buona notizia per voi: su Amazon lo smartphone è diponibile al prezzo più basso di sempre.

Il modello in offerta è quello con 256 GB e include il caricabatterie: se il prezzo normale è 849 euro, grazie alla promozione in questione è possibile risparmiare al momento del check-out 42,46 euro, avendo così il Samsung Galaxy S23 a 806,54 euro. In alternativa scegliendo la versione verde avrete già il prezzo al minimo storico.

Samsung Galaxy S23 in super offerta su Amazon

Ricordiamo la scheda tecnica dello smartphone:

Dimensioni e peso: 146,3 x 70,9 x 7,6 mm e 168 grammi

Materiali: vetro (davanti e dietro) e alluminio (frame laterale) riciclati

Display: Dynamic AMOLED 2X da 6,1 pollici Risoluzione: Full HD+ in 19,5:9 (1.080 x 2.340 pixel) Frequenza di aggiornamento: variabile, da 48 a 120 Hz Frequenza di campionamento del tocco: 240 Hz (Game mode) Luminosità di picco: 1750 nits Vision Booster, HDR10+, Dolby Vision Protezione: Corning Gorilla Glass Victus 2

SoC: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy (4 nm) con CPU octa-core e GPU Adreno 740

RAM: 8 GB (LPDDR5X)

Spazio di archiviazione: 128 GB (UFS 3.1) o 256 GB (UFS 4.0)

Fotocamera posteriore tripla con flash LED: Sensore principale da 50 megapixel (f/1.8) con Dual Pixel PDAF e OIS Sensore ultra-grandangolare da 12 megapixel (f/2.2) con angolo di visione a 120° Sensore teleobiettivo da 10 megapixel (f/2.4) con PDAF e zoom ottico 3x Registrazione video: fino alla risoluzione 8K a 24 o 30 fps o alla 4K a 60 fps

Fotocamera anteriore: sensore grandangolare da 12 megapixel (f/2.2) con PDAF e angolo di visione a 80°

Audio: stereo (doppio speaker), 32-bit/384 kHz (Tuned by AKG)

Lettore delle impronte digitali: ultrasonico, sotto al display

Sensori: Accelerometro, Barometro, Giroscopio, Bussola, Prossimità, Luce ambientale

Reti mobili: Dual SIM (due Nano-SIM o Nano-SIM + eSIM), 5G/4G/3G/2G

Connettività: Wi-Fi 6E (802.11 ax), Bluetooth 5.3, GPS, NFC, USB Type-C 3.2

Certificazione: IP68 (resistenza ad acqua e polvere)

Batteria da 3.900 mAh con supporto alla ricarica rapida cablata a 25 W e supporto alla ricarica wireless (a 10 W), anche inversa (a 4,5 W)

Sistema operativo: One UI 5.1 basata su Android 13

Se desiderate approfittare di questa promozione, non dovete fare altro che cliccare sul seguente link:

Acquista Samsung Galaxy S23 con caricabatterie a 806,54 euro su Amazon nella colorazione nera

Acquista Samsung Galaxy S23 con caricabatterie a 806,55 euro su Amazon nella colorazione verde

