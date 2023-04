Nelle scorse ore, Samsung ha provveduto al rilascio di un nuovo aggiornamento dell’applicazione proprietaria Samsung Internet Beta e, con esso, ha introdotto in un colpo solo tre nuove funzioni che promettono di migliorare l’esperienza d’uso quotidiana del browser.

Samsung Internet Beta: le novità dell’aggiornamento

La versione rilasciata dal colosso sudcoreano è la 21.0.0.25 e, come detto, fa riferimento alla versione beta dell’apprezzato browser proprietario Samsung Internet. Le novità alle quali si accennava in apertura toccano tre elementi tutt’altro che secondari nell’esperienza di navigazione offerta dall’app, vale a dire: la barra delle schede, la barra dei preferiti e la barra degli indirizzi.

Il cambiamento introdotto va a favorire l’usabilità di Samsung Internet Beta su smartphone e tablet, rendendo gli elementi menzionati più facili da raggiungere, soprattutto sugli schermi dalle diagonali più generose. Infatti, il produttore ha introdotto la possibilità di mostrare la barra dei preferiti e quella delle schede nella porzione inferiore della schermata. Le opzioni da abilitare trovano posto nel menu apposito: basta aprire Samsung Internet Beta, accedere alle Impostazioni e poi alla sezione Layout e menu. Come potete vedere dagli screenshot riportati di seguito, una volta abilitate le nuove opzioni introdotte, la barra dei preferiti e quella delle schede vengono riposizionate in basso, giusto al di sopra di quella degli URL (a patto di aver spostato anche quest’ultima nella parte bassa dello schermo).

A questo punto, è sufficiente una pressione prolungata sulle voci presenti nelle barre in discorso per ottenere l’acceso rapido ad altre funzioni, come ad esempio la possibilità di aprire uno dei preferiti in una nuova scheda, in una nuova finestra, in Modalità Segreta, copiare il link, modificare il preferito salvato o eliminarlo. Una pressione prolungata su una scheda nella barra delle schede, invece, consente di chiudere una singola scheda, di chiudere solo le altre, di chiuderle tutte, così come di spostare la scheda, aprirla in una nuova scheda o in una nuova finestra.

Mettendo un attimo da parte gli smartphone, il nuovo aggiornamento di Samsung Internet Beta contiene anche una novità dedicata ai soli tablet (per gli smartphone c’è già da tempo): l’opzione per spostare la barra degli URL nella parte bassa della schermata.

Come aggiornare Samsung Internet Beta

La versione più aggiornata di Samsung Internet Beta è già disponibile al download tramite il Galaxy Store a questo link, l’aggiornamento pesa 110,52 MB. La stessa app è scaricabile dal Google Play Store tramite il badge sottostante, anche se l’ultimo aggiornamento non è ancora disponibile.

