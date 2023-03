Nelle scorse ore Meizu ha presentato la nuova serie di smartphone di punta dell’azienda, device che arrivano sul mercato con una dotazione tecnica di tutto rispetto: stiamo parlando di Meizu 20.

In particolare sono tre i modelli che compongono la nuova serie di Meizu: accanto alla versione “base”, infatti, vi sono quella Pro e quella Infinity.

Le principali caratteristiche della serie Meizu 20

Iniziando da Meizu 20, lo smartphone può contare su un display OLED da 6,55 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate a 144 Hz, un processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, RAM con tecnologia LPDDR5X, memoria di archiviazione con standard UFS 4.0, una tripla fotocamera posteriore (con sensore primario Samsung GN5 da 50 megapixel, accompagnato da un sensore ultra grandangolare da 16 megapixel e da un terzo sensore da 5 megapixel) e una batteria da 4.700 mAh con supporto alla ricarica rapida a 67 W.

Meizu 20 Pro presenta invece un display OLED LTPO da 6,81 pollici con risoluzione 1.368 x 3.192 pixel e refresh rate variabile fino a 120 Hz, un processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, RAM con tecnologia LPDDR5X, memoria di archiviazione con standard UFS 4.0, una tripla fotocamera posteriore (con sensore primario da 50 megapixel, ultra grandangolare da 50 megapixel e terzo sensore da 50 megapixel) e una batteria da 5.000 mAh (con supporto alla ricarica rapida a 80 W via cavo e a 50 W in modalità wireless).

Meizu 20 Infinity può vantare un display OLED LTPO da 6,79 pollici con risoluzione 1.368 x 3.192 pixel e refresh rate variabile fino a 120 Hz, un processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, RAM con tecnologia LPDDR5X, memoria di archiviazione con standard UFS 4.0, una tripla fotocamera posteriore (con sensore primario Samsung GN5 da 50 megapixel, accompagnato da un sensore ultra grandangolare da 12 megapixel e da un terzo sensore da 5 megapixel) e una batteria da 4.8000 mAh (con supporto alla ricarica rapida a 65 W via cavo e a 50 W in modalità wireless).

Tutti e tre i modelli potranno inoltre contare su una fotocamera frontale da 32 megapixel, un sensore a ultrasuoni per il riconoscimento delle impronte digitali integrato nel display e interfaccia Flyme 10 OS.

Prezzi e disponibilità

In Cina la nuova serie di Meizu sarà disponibile a partire dal 3 aprile ai seguenti prezzi:

Meizu 20 (colorazioni verde, gialla, rosa e nera) – versione 12/128 GB a 2.999 yuan (circa 400 euro) e versione 12/512 GB a 3.799 yuan (circa 500 euro)

Meizu 20 Pro (colorazioni nera, oro e argento) – versione 12/128 GB a 3.999 yuan (circa 530 euro) e versione 12/512 GB a 4.799 yuan (circa 640 euro)

Meizu 20 Infinity (colorazioni verde, argento e nera) – versione 12/256 GB a 6.299 yuan (circa 840 euro) e versione 16GB/1TB a 8.499 yuan (circa 1.130 euro)

Restiamo in attesa di informazioni ufficiali dal produttore per quanto riguarda la commercializzazione dei suoi nuovi smartphone in Europa.