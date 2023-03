Pochi giorni fa, Xiaomi ha annunciato il debutto della nuova famiglia Redmi Note 12 Series per il mercato italiano. I nuovi smartphone svelati da Xiaomi sono già disponibili in preordine con la possibilità di ottenere uno sconto immediato grazie alle immancabili promozioni organizzate da Xiaomi per la fase di lancio.

La nuova gamma di smartphone comprende quattro modelli: Redmi Note 12, Redmi Note 12 5G, Redmi Note 12 Pro 5G e Redmi Note 12 Pro+ 5G. Vediamo quali sono le promozioni indette da Xiaomi per il lancio della nuova famiglia Redmi Note 12 Series tramite lo store ufficiale:

Redmi Note 12 Series: la gamma arriva in Italia con le offerte dello store Xiaomi, si parte da 159,90 euro

In occasione del lancio della nuova gamma di mid-range, Xiaomi presenta alcune offerte da non farsi sfuggire che saranno accessibili fino al 30 marzo tramite lo store ufficiale. Le promozioni garantiscono:

uno sconto rispetto al prezzo di listino (con un coupon aggiuntivo per ottenere uno sconto extra)

(con un coupon aggiuntivo per ottenere uno sconto extra) un accessorio (Redmi Buds 4 Lite o Redmi Smart Band Pro) in regalo per ciascuno dei quattro nuovi smartphone

Partiamo dal Redmi Note 12. Lo smartphone è dotato del SoC Qualcomm Snapdragon 685 e di un display AMOLED da 6,67 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz oltre che di una doppia fotocamera con sensore principale da 48 Megapixel.

Il modello base della nuova gamma di mid-range di casa Xiaomi è disponibile da subito sul mercato italiano, con spedizioni entro fine marzo. Scegliendo di acquistare lo smartphone sul Mi Store è possibile beneficiare delle seguenti promozioni:

versione 4+64 GB scontata a 159,90 euro invece di 229,90 euro con lo sconto lancio e il codice coupon RN1240 da aggiungere nel carrello

scontata a invece di 229,90 euro con lo sconto lancio e il codice coupon da aggiungere nel carrello versione 4+128 GB scontata a 209,90 euro invece di 279,90 euro con lo sconto lancio e il codice coupon RN1240 da aggiungere nel carrello

Per entrambe le versioni del Redmi Note 12 c’è il bundle, senza costi aggiuntivi con le Redmi Buds 4 Lite in regalo.

Da notare anche l’offerta lancio per il Redmi Note 12 Pro+ 5G, il “top di gamma” della serie con display OLED da 6,67 pollici e SoC MediaTek Dimensity 1080 oltre che con tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 200 Megapixel. Questo smartphone è disponibile con queste offerte:

versione 8+256 GB in offerta a 459,90 euro invece di 499,90 con il codice coupon RN1240 da aggiungere nel carrello

Chi acquisterà lo smartphone, inoltre, riceverà in regalo la Redmi Smart Band Pro.

Come anticipato in apertura, a completare la gamma ci sono il Note 12 5G con SoC Qualcomm Snapdragon 4 Gen 1 e il Note 12 Pro 5G, che riprende il MediaTek Dimensity 1080. Le altre offerte disponibili per il lancio della nuova serie sullo store Xiaomi sono:

Redmi Note 12 5G 4+128 GB in sconto al prezzo di 279,90 euro invece di 299,90 euro con Redmi Smart Band Pro in regalo

in sconto al prezzo di invece di 299,90 euro con Redmi Note 12 Pro 5G 6+128 GB in sconto al prezzo di 379,90 euro invece di 399,90 euro con Redmi Buds 4 Lite in regalo

in sconto al prezzo di invece di 399,90 euro con Redmi Note 12 Pro 5G 6+128 GB in sconto al prezzo di 399,90 euro invece di 449,90 euro con Redmi Buds 4 Lite in regalo

Per acquistare uno degli smartphone della nuova gamma di mid-range di Xiaomi al debutto in Italia in questi giorni è possibile fare riferimento al link riportato qui di seguito. C’è tempo fino al prossimo 30 di marzo per sfruttare le offerte dedicate al lancio dei nuovi smartphone.

I nuovi mid-range di Redmi sono disponibili in preordine anche su Amazon.