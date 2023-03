Lo slider del volume nei dispositivi con Android stock o una ROM basata su codice AOSP è collegato al bilanciere del volume del telefono e consente di avere un effetto piacevole alla vista nel momento in cui l’utente interagisce con tale tasto, in quanto fa sembrare il software complementare alla parte hardware.

Ciò avviene anche grazie ad uno speciale effetto visivo, in quanto la finestra relativa allo slider del volume si espande proprio dal punto in cui si trova il bilanciere solo che, avendo delle dimensioni fisse, sui dispositivi dotati di ampi display un po’ si perde.

Una piccola novità in arrivo per i dispositivi Android più grandi

A quanto pare, il team di sviluppatori di Google ha deciso che è arrivato il momento di correggere questo aspetto e, così come viene reso noto da Mishaal Rahman su Twitter, si è messo al lavoro per implementare uno slider del volume più lungo sui dispositivi dotati di schermi più grandi.

In pratica, la lunghezza di questa componente software diventerà proporzionale a quella dello schermo (“Length of the vertical volume dialog slider is now proportional to device height”) e ciò dovrebbe garantire un aspetto decisamente più piacevole. Potete trovare la pagina dedicata a tale modifica sul sito ufficiale seguendo questo link.

Rahman ha scoperto questo cambiamento analizzando il codice sorgente di Android 13 QPR3 Beta 1, che è stato recentemente reso pubblico ma ciò non significa che la funzione sarà resa disponibile con il Pixel Feature Drop atteso per giugno 2023, in quanto è ben più probabile che venga implementata qualche mese dopo con Android 14 (al momento non si può escludere nemmeno che la modifica in questione venga del tutto accantonata).

Una comoda funzionalità per i Google Pixel

Ma non è questa la sola novità di Android in fase di lavorazione che è stata scoperta nelle scorse ore, in quanto il team di Google ha in programma di apportare una modifica alla funzione Pixel Adaptive Charging.

Si tratta di una notifica che viene inviata da Android, chiamata “Ricarica adattiva attiva”, con la quale il sistema spiega che il telefono Pixel si sta “ricaricando costantemente per prolungare la durata della batteria”, con l’orario in cui sarà raggiunto il 100%.

Nella notifica c’è anche un apposito tasto per disattivare la funzionalità solo una volta, l’ideale se ci si sveglia prima del solito e si ha bisogno di avere subito una ricarica completa:

Google non ha annunciato questa funzionalità con il Pixel Feature Drop di marzo 2023 e non è chiaro come verrà implementata (al momento non è ampiamente disponibile).

In sostanza, per saperne di più non ci resta altro da fare che attendere informazioni ufficiali dal colosso di Mountain View.

