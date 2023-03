Redmi ha recentemente condiviso un paio di immagini promozionali del suo primo smartphone della serie Note con il più grande dissipatore di calore e la più grande dotazione di memoria.

Redmi Note 12 Turbo adotta una camera di vapore da 3.725 millimetri quadrati

Il raffreddamento a camera di vapore è una tecnica di gestione termica utilizzata per trasferire il calore da una fonte di calore a un dissipatore di calore. Il sistema utilizza una camera piatta e sigillata contenente una piccola quantità di liquido che evapora e si condensa rapidamente. Il vapore si sposta verso le zone più fredde della camera, dove scarica il calore assorbito, quindi rifluisce verso l’area più calda per ripetere il processo. Il raffreddamento della camera di vapore è efficiente, silenzioso e non richiede parti mobili.

Redmi Note 12 Turbo migliora fino al 35% la dissipazione del calore rispetto al predecessore grazie a una camera di vapore da 3.725 millimetri quadrati.

Redmi Note 12 Turbo verrà lanciato con 16 GB di RAM e 1 TB di archiviazione

Redmi Note 12 Turbo sarà il primo smartphone della serie basato sul SoC Snapdragon 7+ di seconda generazione, nonché il primo esemplare dotato di 16 GB di RAM e 1 TB di spazio per l’archiviazione interna.

Al momento il più dotato della serie offre 12 GB di RAM e 512 GB di storage. La società lancerà ufficialmente Redmi Note 12 Turbo il 28 marzo.

