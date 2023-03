Mancano meno di due mesi al Google I/O 2023 e alla probabile presentazione non solo di Google Pixel 7a, ma anche di Google Pixel Tablet. I dispositivi sono protagonisti di numerose indiscrezioni in queste settimane, e oggi spunta qualche altro dettaglio: da un lato lo smartphone viene “anticipato” da un operatore canadese, dall’altro spuntano le immagini del possibile Stand del tablet.

Google Pixel 7a “Lynx” anticipato da un operatore

Partiamo dallo smartphone, particolarmente atteso da coloro che desiderano provare l’esperienza Pixel senza sborsare cifre troppo alte. Da diverso tempo le indiscrezioni sostengono che Google Pixel 7a venga chiamato internamente con il nome in codice “Lynx”, e un ulteriore conferma arriva dall’operatore canadese Public Mobile tramite il suo sito ufficiale: come potete vedere nello screenshot qui in basso, l’operatore ha inserito “Google Pixel Lynx” nella lista di smartphone compatibili con la tecnologia VoLTE.

Lo smartphone viene indicato come abilitato con almeno la versione TD4A.221205.012.A2. L’errore è durato qualche ora e ha permesso di catturare l’immagine qui sopra (attualmente il modello è stato rimosso dall’elenco). Ormai sappiamo quasi tutto su Google Pixel 7a, anche se di conferme ufficiali da parte della casa di Mountain View non ce ne sono ancora: continuate a seguirci perché nelle prossime settimane avremo modo di scoprire ulteriori dettagli prima della presentazione del Google I/O.

Lo Stand di Google Pixel Tablet si mostra in queste immagini

Durante lo stesso Google I/O 2023 dovrebbe essere finalmente presentato Google Pixel Tablet. Il nuovo attesissimo tablet dovrebbe offrire uno schermo da quasi 11 pollici e sfruttare il SoC Google Tensor di seconda generazione che abbiamo imparato a conoscere con Google Pixel 7 e Pixel 7 Pro. Sappiamo da precedenti rumor che il tablet dovrebbe offrire una sorta di modalità hub, e in queste ore sono spuntate alcune immagini che dovrebbero ritrarre il nuovo Stand dedicato, con un look che ricorda gli altri prodotti della linea Nest.

Il tablet dovrebbe agganciarsi magneticamente allo Stand, potendo contare su uno speaker aggiuntivo per i contenuti multimediali. Quella che sembra quasi una porta per il jack audio da 3,5 mm dovrebbe in realtà essere quella di alimentazione (niente USB-C), che dovrebbe consentire di mantenere il tablet sempre attivo. Nella parte bianca si intravede un pulsante, che potrebbe servire per accoppiare qualche altro dispositivo oppure per un reset.

Google Pixel Tablet dovrebbe essere presentato ufficialmente durante il prossimo Google I/O, che si terrà il 10 maggio 2023.

