Si avvicina il momento del lancio di CUBOT P80, il nuovo top di gamma della compagnia cinese, e continuano a emergere nuovi dettagli su quella che sarà la scheda tecnica dello smartphone, destinato a ripetere il successo della precedente serie P60, decisamente apprezzata dal pubblico.

Lo sviluppo ha richiesto diversi mesi di lavoro, e gli ingegneri di CUBOT si sono dedicati a ogni singolo aspetto al fine di creare il miglior prodotto possibile. Un comparto fotografico di qualità, un’autonomia elevata, e un design in grado di distinguersi e lasciare il segno, CUBOT P80 è pronto a lasciare il segno nel mercato della telefonia mobile.

Le specifiche di CUBOT P80

Si parte da uno schermo di buona qualità e con una diagonale importante, 6,58 pollici con risoluzione FullHD+, il giusto compromesso tra qualità dell’immagine e consumi, così da godersi al meglio i contenuti multimediali ma anche la classica esperienza di navigazione sul web.

Sotto la scocca troveremo un chipset MediaTek con CPU octa core a 2 GHz, in gradi di assicurare prestazioni di ottimo livello in ogni situazione. La memoria RAM di base ammonta a 8 GB ma è possibile espanderla a 16 GB utilizzando parte della memoria interna da 256 GB, per avere una maggiore reattività quando vengono utilizzate applicazioni particolarmente esose.

Emergono i primi dettagli anche sul comparto fotografico, che potrà contare su un sensore principale da 48 megapixel in grado di assicurare scatti chiari e ricchi di dettagli in ogni momento, così da essere sempre pronti a cogliere l’attimo. Molta attenzione, come detto in apertura, è stata posta all’autonomia che grazie alla batteria da 5.200 mAh è decisamente superba.

Oltre al supporto per le reti cellulari globali, è presente anche la tecnologia NFC, che consente di effettuare i pagamenti in mobilità, una procedura che è diventata ormai una consuetudine per molti.

Prezzi e disponibilità

Saranno tre le colorazioni in cui sarà possibile acquistare, a partire dal 17 aprile CUBOT P80. Potete già aggiungere lo smartphone ai preferiti su AliExpress per essere pronti ad approfittare della promozione di lancio, ma nell’attesa non scordate di partecipare al giveaway che mette in palio ben 10 CUBOT P80 per i più fortunati. Per maggiori dettagli vi rimandiamo alla pagina ufficiale del prodotto.

