Mancano pochi giorni alla scadenza del coupon MARZO23, che consente di usufruire di uno sconto aggiuntivo del 10% su tantissimi prodotti. Uno dei modi per approfittarne potrebbe essere quello di dare una possibilità a OPPO Pad Air, disponibile in offerta in queste ore nella versione meno costosa, quella da 64 GB di memoria interna.

OPPO Pad Air in offerta con coupon

Il coupon MARZO23 è disponibile su eBay e può essere utilizzato per un massimo di tre volte per utente con una spesa minima di 20 euro. Permette di ottenere uno sconto del 10% fino a un massimo di 100 euro su una selezione di prodotti, all’interno della quale compare il tablet OPPO Pad Air in questione.

Il dispositivo, per chi non lo conoscesse, offre un display 16:10 LCD da 10,36 pollici a risoluzione 2K e il SoC Qualcomm Snapdragon 680 octa core con GPU Adreno 610, affiancato da 64 GB di memoria interna UFS 2.2 (nella versione in offerta) e da 4 GB di RAM LPDDR4. A disposizione due fotocamere: una anteriore da 5 MP utile per le videochiamate e una posteriore da 8 MP. La connettività comprende Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1 e porta USB Type-C, mentre la batteria è da 7100 mAh con supporto alla ricarica rapida da 18 W con cavo.

OPPO Pad Air è stato lanciato in Italia la scorsa estate al prezzo consigliato di 299,99 euro (4-64 GB), ma potete acquistarlo in offerta su eBay a 193,32 euro sfruttando il coupon MARZO23: basta digitarlo all’interno del campo dedicato ai codici promozionali per far scendere la cifra dai 214,80 euro richiesti inizialmente. Qui in fondo potete consultare la nostra recensione, ma se siete già decisi potete acquistare il tablet in sconto al link qui sotto:

Acquista OPPO Pad Air 4-64 GB in offerta

Potrebbe interessarti: Recensione OPPO Pad Air