Realme 9 5G subisce un interessante calo di prezzo e raggiunge il suo minimo storico su Amazon. L’offerta riguarda in particolare la versione con 128 GB di memoria interna, ossia la più appetibile: vediamo come approfittarne subito.

Realme 9 5G in offerta su Amazon al minimo storico

Realme 9 5G è arrivato in Italia e in Europa meno di un anno fa insieme al fratello 4G, e oggi potete portarvelo a casa a un prezzo più intrigante rispetto a quello di listino. Lo smartphone si distingue dal fratello sotto diversi aspetti chiave, che comprendono il display e il SoC. Lo schermo è in questo caso un LCD Ultra Smooth da 6,6 pollici a risoluzione Full-HD+ con refresh rate fino a 120 Hz e frequenza di campionamento di 240 Hz (e non un AMOLED da 6,4 pollici), mentre il SoC scelto dal produttore è il Qualcomm Snapdragon 695 5G octa core a 6 nm (e non uno Snapdragon 680), affiancato da 4 GB di RAM e da 128 GB di memoria interna (nella versione in offerta).

A bordo una fotocamera anteriore da 16 MP e una tripla fotocamera posteriore con sensore principale Samsung JN1 da 50 MP, sensore B&W da 2 MP per i ritratti e sensore per le macro da 2 MP. Oltre all’ovvia connettività 5G anticipata dal nome stesso, troviamo Wi-Fi dual band, Bluetooth 5.1, GPS, porta USB Type-C e porta per il jack audio da 3,5 mm. La batteria è da 5000 mAh e offre il supporto a una ricarica cablata da 18 W.

Realme 9 5G è stato lanciato lo scorso maggio al prezzo consigliato di 279,99 euro (128 GB), ma ora potete acquistarlo in offerta su Amazon al minimo storico di 191,31 euro nella colorazione Stargaze White (venduto e spedito da Amazon). Se siete interessati potete seguire il link qui in basso:

