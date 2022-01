Nonostante siano ormai molti gli smartphone Android a supportare l’esperienza Android Auto wireless, non si può dire altrettanto delle autovetture. La maggior parte delle automobili infatti si basa ancora su connessioni cablate, cosa che può risultare scomoda sotto vari aspetti.

Al CES 2022 di Las Vegas Motorola ha annunciato un nuovo dongle, MA1, in grado di aggiungere il supporto ad Android Auto wireless attraverso la porta USB della vettura.

Il nuovo dongle MA1 di Motorola porterà Android Auto wireless sulla vostra auto

L’adattatore, sviluppato in collaborazione con SGW Global, consente al conducente di connettersi al sistema infotainment del proprio veicolo senza la necessità di utilizzare un cavo. Dave Carroll, direttore esecutivo delle partnership strategiche di Motorola, ha affermato: “Il Motorola MA1 elimina la necessità di collegare il telefono al sistema di infotainment della tua auto ogni volta che sali in macchina, consentendo un facile accesso alle tue app di navigazione preferite”.

Il dongle può essere utilizzato con qualsiasi autovettura che supporti Android Auto cablato, il suo funzionamento è elementare, basta collegare l’adattatore MA1 alla vettura tramite USB e accoppiarlo con il proprio smartphone tramite Bluetooth. MA1 permette quindi l’invio di file multimediali tra telefono e auto sfruttando una connessione Wi-Fi a 5 GHz.

Il nuovo dongle di Motorola non è il primo del suo genere, ricordiamo infatti altri sistemi analoghi quali Carsifi e AAWireless, ma consente con una spesa ridotta di poter andare a sopperire a una mancanza di molti veicoli che va a inficiare l’esperienza d’uso del proprietario.

MA1 sarà disponibile a partire dal 28 gennaio ad un prezzo di 89,95 dollari (circa 79,50 euro al cambio attuale) tramite il sito web Motorola Sound. Vi ricordiamo che per poter utilizzare Android Auto in versione wireless il vostro smartphone deve montare una versione di Android uguale o superiore alla 11, inoltre precisiamo che il dongle non va ad installare Android Auto sull’autovettura, questo deve quindi essere già presente di default sul vostro veicolo.