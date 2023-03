Due smartphone Motorola sono in offerta su Amazon a prezzi che toccano il minimo storico o quasi: parliamo di Motorola Edge 30 Ultra e Motorola Moto G82 5G, due prodotti lanciati da qualche mese che potete acquistare a cifre decisamente più interessanti rispetto a quelle del listino consigliato.

Motorola Edge 30 Ultra e Moto G82 5G in sconto su Amazon

Motorola Edge 30 Ultra è il modello di punta della gamma 2022 della casa alata: mette a disposizione una scheda tecnica di rilievo, capeggiata dall’ampio display 20:9 pOLED Endless Edge da 6,67 pollici a risoluzione Full-HD+ con refresh rate fino a 144 Hz e dal SoC Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 a 4 nm, affiancato da 12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna UFS 3.1.

A livello fotografico offre una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 200 MP (con pixel binning e OIS), sensore ultra-grandangolare e Macro Vision da 50 MP e teleobiettivo da 12 MP (con zoom ottico 2x e ibrido 16x), e una fotocamera anteriore da 60 MP. A disposizione 5G dual SIM, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, NFC, GPS, porta USB Type-C, certificazione IP52 e audio stereo con Dolby Atmos. La batteria è da 4610 mAh e supporta la ricarica rapida cablata TurboPower da 125 W (che garantisce un giorno di autonomia in 7 minuti), la ricarica wireless da 50 W e la ricarica inversa da 10 W.

Motorola Moto G82 5G è invece uno smartphone di fascia media, pensato per chi non ha bisogno di tutta quella potenza. Propone un ampio schermo AMOLED 20:9 da 6,6 pollici a risoluzione Full-HD+, con refresh rate fino a 120 Hz, e il SoC Qualcomm Snapdragon 695 5G con GPU Adreno 619, al cui fianco trovano spazio 6 GB di RAM e 128 GB di memoria interna (espandibile con microSD fino a 1 TB). Il comparto fotografico vede una tripla fotocamera con sensore principale Quad Pixel da 50 MP con OIS, ultra-grandangolare da 8 MP e macro da 2 MP, e una fotocamera anteriore da 16 MP. A livello di connettività disponibili 5G dual SIM, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1, NFC, GPS e porta USB Type-C. Non mancano lettore d’impronte digitali integrato nel tasto di accensione e spegnimento e certificazione IP52. La batteria è uno dei punti di forza con i suoi 5000 mAh, con supporto alla ricarica rapida cablata TurboPower da 30 W.

Motorola Edge 30 Ultra è stato lanciato in Italia nel mese di settembre 2022 al prezzo consigliato di 999,90 euro, ma potete acquistarlo in offerta su Amazon a 787,80 euro nella colorazione Interstellar Black. Motorola Moto G82 5G ha debuttato nel mese di maggio al prezzo consigliato di 349,90 euro ed è ora disponibile sul noto sito al minimo storico di Amazon, a 275,23 euro nella colorazione Meteorite Gray. Se siete interessati potete seguire i link qui in basso.

