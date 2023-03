Nella giornata di ieri TIM ha aggiornato il proprio listino di smartphone acquistabili presso i negozi introducendo alcuni modelli particolarmente attesi provenienti da vari brand quali Samsung, Xiaomi, Oppo e Motorola; in particolare, fanno la loro comparsa i nuovi Samsung Galaxy A54 5G e A34 5G, pronti a conquistare la fascia media del settore. Scopriamo insieme i modelli introdotti, ponendo l’attenzione sui nuovi dispositivi del colosso sudcoreano.

Le novità del listino smartphone di TIM: ci sono anche Samsung Galaxy A54 5G e A34 5G

Per quanto concerne Samsung, oltre ai modelli di cui sopra, TIM ha introdotto anche Samsung Galaxy A14 5G e A14. I veri protagonisti, come accennato, sono A53 e A34, lanciati ufficialmente lo scorso 15 marzo, i quali presentano caratteristiche molto interessanti e un design in continuità con i modelli appartenenti alla famiglia S23. Per informazioni più dettagliate vi rimandiamo al nostro articolo dedicato realizzato proprio in occasione del debutto sul mercato.

Tra le specifiche più rilevanti di Galaxy A54 5G menzioniamo innanzitutto l’ampio pannello da 6,4 pollici con risoluzione Full HD+ (1080 x 2400 pixel, in 20:9), frequenza d’aggiornamento fino a 120 Hz e una luminosità di picco di 1000 nit.

Il cuore del dispositivo è rappresentato dal processore proprietario Exynos 1380 caratterizzato da una CPU octa-core e dalla GPU Mali-G68 MP5. Comparto coadiuvato da 8 GB di memoria RAM e spazio di archiviazione disponibile nei tagli da 128 o 256 GB espandibili con schede di memoria microSD.

Il comparto fotografico si caratterizza anteriormente per un sensore da 32 MP mentre posteriormente troviamo un setup con tre sensori: principale da 50 megapixel, ultra-grandangolare da 12 megapixel e macro da 5 megapixel. Dispositivo che promette un’autonomia di alto livello grazie alla batteria da 5000 mAh.

Samsung Galaxy A54 5G viene proposto dall’operatore nei colori Awesome Graphite, Awesome White, Awesome Lime e Awesome Violet, con configurazioni di memoria da 128GB o 256GB di ROM, rispettivamente al prezzo di 499,90 euro e 569,90 euro.

Samsung Galaxy A34 5G propone uno struttura hardware che riprende gran parte le specifiche del fratello maggiore ma si differenzia per le dimensioni del pannello, che crescono a 6,6 pollici, nonché per la scelta del SoC che su questo modello è ricaduta sull’ottimo Mediatek Dimensity 1080, processore octa core affiancato da RAM da 6 o 8 GB e 128 o 256 GB di spazio di archiviazione, anche qui espandibile con schede microSD.

Le restanti caratteristiche sono pressoché identiche a Galaxy A54. Cambia, ovviamente, il prezzo a cui viene proposto: anch’esso nelle colorazioni Awesome Graphite, Awesome White, Awesome Lime e Awesome Violet, nelle varianti da 128GB o 256GB di ROM, rispettivamente a 399,90 euro e 469,90 euro.

Gli altri modelli introdotti nel listino dell’operatore:

Rimanendo in casa Samsung, gli smartphone aggiunti al listino TIM sono i seguenti:

Samsung Galaxy A14 5G : disponibile nei colori Black, Silver e Light Green, al prezzo di 269,90 euro .

: disponibile nei colori Black, Silver e Light Green, al prezzo di . Samsung Galaxy A14: disponibile nei colori Black, Silver e Light Green, nelle configurazioni da 64GB o 128GB di ROM, rispettivamente a 209,90 euro e 229,90 euro.

Per quanto concerne gli altri brand, i dispositivi introdotti da TIM al proprio listino sono i seguenti:

Xiaomi:

Xiaomi Redmi Note 12 Pro+ 5G : disponibile nelle colorazioni Midnight Black, Sky Blue e Polar White, al prezzo di 499,90 euro .

: disponibile nelle colorazioni Midnight Black, Sky Blue e Polar White, al prezzo di . Redmi Note 12 Pro 5G : disponibile nelle colorazioni Midnight Black, Sky Blue e Polar White, al prezzo di 399,90 euro .

: disponibile nelle colorazioni Midnight Black, Sky Blue e Polar White, al prezzo di . Redmi Note 12 5G : disponibile nei colori Onyx Gray, Ice Blue e Forest Green, al prezzo di 299,90 euro .

: disponibile nei colori Onyx Gray, Ice Blue e Forest Green, al prezzo di . Redmi Note 12: disponibile nei colori Onyx Gray, Ice Blue e Mint Green, al prezzo di 279,90 euro.

OPPO:

Oppo A78 5G: disponibile nella configurazione da 8 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione a un prezzo di 369,90 euro.

Motorola:

Motorola Moto E13: disponibile al prezzo di 129,90 euro.

Ricordiamo, peraltro, che le modifiche al listino TIM non riguarderanno solo l’aggiunta di nuovi dispositivi bensì anche la rimozione di alcuni smartphone i quali rimarranno comunque disponibili all’acquisto per due mesi. Nel dettaglio, i dispositivi in questione sono: Xiaomi Redmi Note 10 Pro, Motorola Moto G62 5G, Honor X7 e Samsung Galaxy A13 nella variante da 32 GB.

Potrebbe interessarti anche: le migliore offerte telefoniche