Il coupon MARZO23 offre ottimi prezzi non solo per i tablet Android, ma anche per diversi smartwatch: tra questi spiccano Samsung Galaxy Watch5 e Samsung Galaxy Watch5 Pro, i più recenti orologi con Wear OS del produttore. Vediamo come approfittare delle offerte e sfruttare ribassi davvero consistenti.

Samsung Galaxy Watch5 e Watch5 Pro in offerta con coupon

Il nuovo coupon MARZO23 di eBay è disponibile fino alla fine del mese e può essere utilizzato per un massimo di tre volte: lo sconto è del 10% (massimo 100 euro per ciascuna transazione) ed è accessibile superando una spesa minima di appena 20 euro. Una soglia facilmente superabile con Samsung Galaxy Watch5 e Galaxy Watch5 Pro, due smartwatch con Wear OS dotati di funzionalità avanzate, pensate per l’attività fisica e non solo.

Galaxy Watch5 è commercializzato in due versioni, con cassa da 40 o da 44 mm. Quella in offerta è quest’ultima, che offre un display Super AMOLED da 1,4 pollici; a bordo anche il SoC Exynos W920, affiancato da 1,5 GB di RAM e 16 GB di memoria interna, connettività Wi-Fi 802.11 a/b/g/n (2,4 + 5 GHz), Bluetooth 5.2, NFC e GPS. Samsung ha integrato un sensore BioActive con un unico chip per la gestione di frequenza cardiaca, segnale cardiaco elettrico e analisi dell’impedenza bioelettrica, ma anche diversi altri sensori (temperatura, accelerometro, giroscopio, barometro, geomagnetico e di luminosità). La batteria è da 410 mAh.

Galaxy Watch5 Pro alza un po’ l’asticella, soprattutto per quanto riguarda estetica e materiali: a bordo prendo posto un vetro zaffiro e una cassa da 45 mm, più robusta grazie all’uso del titanio. Il modello Pro offre inoltre un cinturino D-Buckle Sport Band di nuova generazione e consente di utilizzare il servizio GPX, particolarmente utile nelle escursioni nella natura visto che supporta tracciamento del percorso, navigazione passo passo e Track Back per il ritorno a casa. La batteria è più grande, da 590 mAh.

Samsung Galaxy Watch5 44 mm e Samsung Galaxy Watch5 Pro nelle versioni Bluetooth sono stati lanciati al prezzo consigliato di rispettivamente 329 euro e 499 euro, ma ora potete acquistarli in offerta su eBay a cifre più interessanti. I due smartwatch sono disponibili a 238,99 euro e 330,99 euro, ma con il coupon MARZO23 potete far scendere ulteriormente i prezzi fino ad arrivare a 215,09 euro e 297,89 euro. Non dovete fare altro che aggiungerli al carrello e digitare MARZO23 nel campo dedicato ai codici promozionali. Se siete interessati potete cliccare sui link qui in basso:

