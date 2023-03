Samsung Galaxy S23 continua a scendere di prezzo e diventa sempre più appetibile. Lo smartphone di fascia alta, lanciato all’inizio del mese di febbraio a una cifra più elevata rispetto al predecessore, sta velocemente calando: quest’oggi su Amazon si può approfittare di un extra sconto direttamente nel carrello, sia per la versione da 128 GB sia per quella da 256 GB (che consigliamo).

Extra sconto su Amazon per Samsung Galaxy S23

Samsung Galaxy S23 è uno degli smartphone del momento: il produttore ha fatto un bel passo avanti per quanto riguarda il punto di maggiore debolezza del predecessore, l’autonomia, dotando il modello di quest’anno non solo della maggiore efficienza del SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy, ma anche di una batteria più generosa (da 3900 mAh). Al fianco del chipset del produttore californiano troviamo 8 GB di RAM e 128 o 256 GB, ma solo la versione più capiente può contare su memorie UFS 4.0.

Il display è un Dynamic AMOLED 2X da 6,1 pollici a risoluzione Full-HD+, con refresh rate fino a 120 Hz, lettore d’impronte digitali integrato e foro per la fotocamera. Grazie al pannello con una diagonale appena superiore ai 6 pollici e ai bordi sottili, Galaxy S23 è uno dei pochi smartphone di fascia alta che possiamo definire come compatti. Per quanto riguarda il comparto fotografico abbiamo una singola fotocamera da 12 MP integrata nello schermo con foro e una tripla fotocamera posteriore con sensore principale grandangolare da 50 MP, sensore ultra-grandangolare da 12 MP e teleobiettivo da 10 MP con zoom ottico 3x. Lato connettività sono disponibili 5G dual SIM, VoLTE, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, NFC, GPS e porta USB Type-C. La batteria, come anticipato, è da 3900 mAh e supporta ricarica rapida da 25 W (con cavo), Fast Wireless Charging 2.0 e Wireless PowerShare (ricarica inversa).

Lo smartphone ha debuttato con Android 13 e la One UI 5.1 e potrà contare su un supporto software davvero interessante: Samsung promette quattro aggiornamenti di Android (si dovrebbe dunque arrivare ad Android 17) e cinque anni di aggiornamenti di sicurezza.

Samsung Galaxy S23 è disponibile su Amazon in offerta in tutte le colorazioni, con caricabatterie incluso: con l’extra sconto, che si va ad aggiungere automaticamente con l’aggiunta del prodotto al carrello, si parte da 816,06 euro per la versione da 128 GB e si arriva a 892,05 euro per quella da 256 GB, che consigliamo in quanto dotata di memorie UFS 4.0. Amazon non fornisce dettagli sulla promozione, quindi non sappiamo per quanto tempo sarà valida. In aggiunta è possibile approfittare di uno sconto di 100 euro per l’acquisto contestuale delle cuffie Samsung Galaxy Buds2 Pro, attualmente disponibili sul sito a partire da 162 euro (vendute e spedite da Amazon). Gli interessati possono cliccare sui link qui in basso:

Acquista Samsung Galaxy S23 in offerta su Amazon (128 GB)

Acquista Samsung Galaxy S23 in offerta su Amazon (256 GB)

Acquista Samsung Galaxy Buds2 Pro

Leggi anche: Recensione Samsung Galaxy S23