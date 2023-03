Il lancio ufficiale del nuovo modello di punta della fascia media di Samsung si fa sempre più vicino, Galaxy A54 5G è ormai dietro l’angolo tanto che, giusto questa mattina, abbiamo visto anche le ultime indiscrezioni circa il bonus che potrebbero ottenere gli utenti pre ordinando lo smartphone in questione.

Nel corso degli anni abbiamo visto numerosi negozi, sia fisici che online, spifferare anzitempo le caratteristiche di dispositivi non ancora giunti sul mercato e oggi, grazie ad un noto rivenditore europeo, abbiamo tutta una serie di conferme sul prossimo Samsung Galaxy A54 5G.

Il rivenditore Media Markt, a cui fa capo anche la nostrana MediaWorld, ha infatti pubblicato sul proprio sito austriaco la pagina del prodotto in questione; la pagina, visualizzabile seguendo questo link, è ancora online nel momento in cui scriviamo, dunque non è chiaro se si sia trattato di un errore e venga quindi rimossa a breve o se invece il rivenditore abbia voluto spavaldamente bruciare la concorrenza sul tempo.

Ecco le specifiche tecniche quasi certe di Samsung Galaxy A54 5G, con tanto di prezzo

Nel corso delle ultime settimane abbiamo visto una miriade di indiscrezioni su Galaxy A54 5G, tanto che dello smartphone in questione sappiamo quasi tutto; trattandosi però appunto di indiscrezioni, per quanto provenienti da fonti affidabili sono sempre da prendere con il beneficio del dubbio.

Media Market però, difficilmente potrebbe aver pubblicato le specifiche di un prodotto senza averne le dovute conferme ufficiali, motivo per cui quella che segue è la scheda tecnica quasi ufficiale di Samsung Galaxy A54 5G:

Display: Super AMOLED da 6,4” FHD+ (1080 x 2340 pixel) con refresh rate a 120 Hz

SoC: Samsung Exynos 1380 (5 nm) con CPU octa-core e GPU Mali-G68 MC4

Memoria RAM: 6 o 8 GB

Spazio di archiviazione: 128 o 256 GB, espandibili tramite scheda microSD

Fotocamera posteriore: tripla con flash LED Sensore principale da 50 MP Sensore ultra-grandangolare da 12 MP Sensore macro da 5 MP

Fotocamera anteriore: 32 MP (in un notch a goccia)

Reti mobili: Dual SIM (due nano-SIM), 5G/4G/3G/2G

Connettività: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, GPS, NFC, USB Type-C

Lettore delle impronte digitali: ottico (sotto al display)

Certificazione IP67

Batteria: 5000 mAh con ricarica rapida cablata a 25 W

Sistema operativo: One UI 5 basata su Android 13

dimensioni 158,2 x 76,7 x 8,2 mm

Peso 202 grammi

Le immagini che vedete nella galleria qui sopra provengono dalla pagina menzionata in apertura e ci danno la possibilità di ammirare il dispositivo nella colorazione Awesome Violet, una di quelle disponibili insieme a Awesome Graphite, Awesome Lime e Awesome White.

Un’altra informazione interessante pubblicata dal rivenditore riguarda il prezzo di vendita di Samsung Galaxy A54 5G che, in linea con le ultime voci trapelate, dovrebbe essere di 499 euro nella variante 8 GB di RAM + 128 GB di memoria interna sul mercato europeo.

A due giorni di distanza dalla presentazione ufficiale, attesa per il 15 marzo, possiamo dire con una certa sicurezza di conoscere praticamente tutto del prossimo Samsung Galaxy A54 5G; non resta che metterci le mani sopra e scoprire come si comporta rispetto al suo predecessore. Ne varrà la pena? Questo lo scopriremo tra qualche giorno.

