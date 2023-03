Samsung prepara il debutto dei nuovi Galaxy A34 e Galaxy A54. I due nuovi mid-range sono oramai pronti per la presentazione ufficiale, attesa già per il prossimo 15 di marzo. In queste ore, gli smartphone sono al centro di un nuovo leak che anticipa quello che sarà il bonus riservato agli utenti che effettueranno il preordine o acquisteranno lo smartphone nelle prime settimane post-lancio, almeno per quanto riguarda il mercato europeo. Considerando il prezzo tutt’altro che contenuto, il bonus riservato da Samsung potrebbe non risultare particolarmente convincente nel suo compito di spingere gli utenti verso l’acquisto al lancio di uno dei nuovi mid-range. Nel frattempo, in rete è disponibile un primo video unboxing dei nuovi Galaxy. Ecco i dettagli:

Samsung Galaxy A34 e A54: con il preordine in regalo le Galaxy Buds 2?

Un’immagine promozionale apparsa online in queste ore potrebbe aver svelato il bonus riservato agli utenti che acquisteranno in preordine o nelle prime settimane post-lancio uno dei nuovi Samsung Galaxy A34 e A54. La casa coreana, almeno per il mercato europeo, potrebbe mettere a disposizione degli utenti che sceglieranno uno dei mid-range Galaxy A le Galaxy Buds 2. Le cuffie true wireless di casa Samsung sono state presentate nel corso del 2021 per poi arrivare con un prezzo di listino di 169 euro, andando a posizionarsi nella fascia alta del mercato.

Oggi, le Galaxy Buds 2 sono ancora acquistabili facilmente con un prezzo di poco superiore agli 80 euro (ad esempio su Amazon). Questo bonus dovrebbe essere accessibile a tutti gli utenti che acquisteranno uno dei nuovi Galaxy A tra il 15 marzo (possibile data di presentazione dei mid-range) al prossimo 30 aprile. Maggiori dettagli potrebbero arrivare nel corso dei prossimi giorni. Anche se questa immagine dovesse essere confermata, il bonus riservato ai primi acquirenti dei Galaxy A34 e A54 potrebbe non essere uguale in tutta Europa. In Italia, quindi, potrebbe essere incluso un accessorio differente.

Prezzi e specifiche dei nuovi mid-range

I nuovi smartphone di Samsung arriveranno sul mercato con un prezzo di listino rilevante. Secondo le prime indiscrezioni, per il Galaxy A34 serviranno 399 euro per l’acquisto della versione 6 GB + 128 GB mentre la versione 8 GB + 256 GB costerà ben 479 euro. Ancora più elevato il prezzo del Galaxy A54 che arriverà sul mercato con un listino d 499 euro per la versione 8 GB di RAM + 128 GB e di 549 euro per la variante con 8 GB + 256 GB.

Ricordiamo che stando alle ultime informazioni, il Galaxy A34 potrà contare su di un display Super AMOLED da 6,6 pollici di diagonale, risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz oltre al SoC MediaTek Dimensity 1080 e una batteria da 5.000 mAh. Tra le specifiche anche una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 48 Megapixel e la certificazione IP67. Per il Galaxy A54, invece, troveremo il SoC Exynos 1380 e un display Super AMOLED da 6,4 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz.

Anche in questo caso ci sarà spazio per una batteria da 5.000 mAh e per la certificazione IP67. La tripla fotocamera includerà un sensore principale da 50 Megapixel. Entrambi gli smartphone potranno contare su di un sensore di impronte digitali sotto al display e sulla presenza del sistema operativo Android 13 personalizzato con l’ultima versione della One UI. Per saperne di più potete dare un’occhiata al link qui di sotto:

Leggi anche: Ecco quanto costeranno Samsung Galaxy A54 e Galaxy A34 in Europa

Primo video unboxing dei Samsung Galaxy A34 e A54

In attesa di maggiori dettagli ufficiali sui due nuovi smartphone, in queste ore è apparso online un primo video unboxing dei nuovi smartphone che ci va a confermare il design. Potete dare un’occhiata al video in questione (che potrebbe essere rimosso a breve) qui di seguito: