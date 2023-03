Rabona Mobile, uno dei principali operatori virtuali del mercato di telefonia mobile in Italia, ha annunciato il lancio dell’app Radio Rabona, già disponibile per il download tramite il Google Play Store. L’applicazione è disponibile per tutti e non solo per i clienti Rabona. Ecco tutti i dettagli in merito a questa nuova app:

Radio Rabona: l’applicazione è ora disponibile per il download, ecco di cosa si tratta

Radio Rabona è l’app ufficiale di Rabona Mobile che consente l’accesso alle trasmissioni radio gestite dall’operatore, con programmi musicali, contenuti di intrattenimento e molto altro. L’utilizzo dell’applicazione, così come il suo download, è completamente gratuito. Basta accedere alla pagina del Play Store dell’app per procedere con l’installazione (l’applicazione di Radio Rabona è disponibile anche per iPhone).

L’app si divide in due sezioni principali. La prima è Radio Rabona che consente di accedere alla stazione radio dell’operatore, seguendo le trasmissioni in diretta e ascoltando la musica proposta agli utenti. La seconda, invece, è Podcast. Si tratta di una raccolta di podcast da ascoltare on demand. A completare l’app di Radio Rabona c’è un collegamento rapido all’applicazione di Rabona Mobile, riservata ai clienti dell’operatore virtuale e dedicata alla gestione della SIM e delle offerte.

Per provare subito l’app Radio Rabona potete fare riferimento al link qui di sotto, da cui avviare il download dell’app dal Play Store. L’app pesa appena 17 MB e può essere utilizzata con qualsiasi dispositivo con Android 5.0 o versioni successive.

App Radio Rabona