Android 14 è ancora nelle prime fasi dello sviluppo ma alcuni cambiamenti nel codice del robottino verde presentano alcuni rimandi a quello che potrebbe essere il dolce che darà il nome ad Android 15, in uscita nel 2024.

Storicamente, fin dal rilascio di Android 1.5 Cupcake, Google ha associato ad ogni versione del suo sistema operativo il nome di un dolce, seguendo le lettere dell’alfabeto. Questa tradizione si è interrotta dopo il rilascio di Android Pie nel 2018, con il successivo Android Q che è stato semplicemente chiamato Android 10, seguendo da quel momento una numerazione più classica.

A Mountain View però hanno continuato ad associare internamente alle versione del robottino il nome di un dolce: Android Q infatti veniva internamente chiamato Android Queen’s Cake, mentre Android 14 viene chiamato Upside Down Cake. Per la prossima iterazione dell’OS di Google dobbiamo invece affidarci ad alcuni cambi del codice nel Trade Federation (o TradeFed), un framework di test continuo utilizzato per eseguire test su dispositivi.

Android 15 potrebbe chiamarsi Android Vanilla Ice Cream

Analizzando il codice in questione alcuni sviluppatori hanno trovato rimandi alla prossima versione di Android, che presumibilmente sarà chiamata internamente Vanilla Ice Cream, gelato alla vaniglia. Il nome in sé non ci dà modo di dare spazio a particolari speculazioni su quello che offrirà Android 15 il prossimo anno, ma è sempre interessante vedere come Google continui a mandare avanti una tradizione che si porta ormai dietro dal lontanissimo 2009.

Nel frattempo però occhi puntati su Android 14, con la prima Developer Preview rilasciata già da qualche settimana e della quale vi abbiamo anticipato tutte le novità in questo articolo dedicato.