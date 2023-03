Il team di sviluppatori di WhatsApp lavora senza sosta al miglioramento di questo popolare servizio di messaggistica e sono tante le novità che introduce, il tutto con l’obiettivo di garantire agli utenti un’esperienza sempre più ricca.

Con l’ultima versione beta (la v. 2.23.5.9) gli sviluppatori hanno introdotto un’interfaccia ottimizzata per i tablet, caratterizzata dalla possibilità di visualizzare e utilizzare contemporaneamente due diverse sezioni dell’app affiancate sull’ampio schermo.

Ecco come migliora WhatsApp sui tablet

Lo scorso settembre il team WhatsApp ha finalmente rilasciato una versione compatibile con i tablet per alcuni beta tester ma l’interfaccia non era ottimizzata per questo tipo di device.

Ebbene, adesso gli sviluppatori hanno colmato tale lacuna, implementando un’interfaccia ottimizzata e introducendo una visualizzazione doppia:

Con questa nuova interfaccia migliora in modo notevole l’esperienza utente, in quanto la precedente UI in caso di apertura di una chat occupava l’interra schermata per mostrare la conversazione mentre adesso l’elenco delle chat resta sempre visibile. Questa visualizzazione doppia è disponibile anche all’interno delle schede delle chiamate e dello stato.

Al momento tale nuova interfaccia è stata messa a disposizione solo di una ristretta cerchia di utenti beta e non vi sono informazioni su quando sarà implementata per tutti gli altri.

Come scaricare le nuove versioni dell’app

Se desiderate provare la versione 2.23.5.9 di WhatsApp Beta per i dispositivi basati sul sistema operativo mobile di Google avete la possibilità di farlo attraverso il Play Store, iscrivendovi al canale di beta testing (potete trovare la pagina dedicata a tale programma seguendo questo link).

Chi non fosse riuscito a iscriversi al programma beta ma volesse provare lo stesso in anteprima la nuova versione dell’app di messaggistica istantanea ha la possibilità di farlo installando manualmente il relativo file APK, che può essere scaricato da APK Mirror (trovate la pagina dedicata seguendo questo link).

Potrebbe interessarti anche: le nostre guide di WhatsApp