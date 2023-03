Il gaming su smartphone sta prendendo sempre più piede, diversi sono infatti gli utenti che prediligono le piattaforme mobile per passare alcuni momenti di svago, se fino a qualche tempo fa tutto si riduceva a questo, oggi aumentano sempre più i giocatori incalliti, grazie anche alla presenza di titoli sempre migliori disponibili sul Play Store. OnePlus è ben consapevole di questo e, in occasione del Mobile World Congress ha presentato il primo smartphone raffreddato a liquido, OnePlus 11 Concept.

Il dispositivo è solo un prototipo e non è detto che vedrà mai la luce, ma le alternative di certo non mancano in ambito Android, diversi produttori hanno infatti lanciato smartphone da gaming, dotati di apposite caratteristiche per consentire agli utenti lunghe sessioni di gioco; ma cosa fare se il nostro smartphone non è tra questi, ma è un dispositivo “normale”? Dobbiamo rassegnarci a veder calare drasticamente batteria e prestazioni durante le sessioni di gioco a causa del surriscaldamento del dispositivo?

Secondo OnePlus no, ed è il motivo per cui alla fiera di Barcellona ha presentato il suo nuovo sistema di raffreddamento a liquido per smartphone, si tratta di un accessorio compatibile con qualsiasi dispositivo, che permette di raffreddare il telefono grazie ad un agente di raffreddamento liquido.

OnePlus mostra il suo dissipatore a liquido da 45 W

Si tratta di un dispositivo che probabilmente genera sentimenti contrastanti negli utenti, in molti guardandolo probabilmente penseranno ad un qualcosa di completamente inutile, un mero esercizio di stile da parte dell’azienda (come del resto a conti fatti è OnePlus 11 Concept); altri, magari gamer incalliti, non vedono l’ora di poterlo avere tra le mani, sognando ad occhi aperti il momento in cui il loro dispositivo votato al gaming potrà finalmente garantire prestazioni più adeguate.

Il dispositivo in questione lo potete vedere nelle immagini in galleria, è composto da due parti, una sorta di mattone come unità principale e un morsetto per smartphone attaccato a quest’ultimo tramite un cavo. Il morsetto va attaccato sul retro dello smartphone che vogliamo raffreddare che, una volta collegato, accende immediatamente in maniera autonoma l’intero dispositivo.

Il raffreddamento sembra quasi istantaneo, bastano infatti una decina di secondi per iniziare a vederne gli effetti; stando a quanto dichiara l’azienda il dispositivo è in grado di diminuire la temperatura dello smartphone fino a 20 gradi Celsius.

Per il momento non ci sono indicazioni circa il prezzo del sistema di raffreddamento a liquido o le tempistiche di commercializzazione, in realtà non è nemmeno dato sapere se il dispositivo arriverà mai sul mercato o se si tratti semplicemente di un concept. Cosa ne pensate? Acquistereste l’ultima idea di OnePlus o pensate che sia un accessorio totalmente inutile? Fatecelo sapere nei commenti.

Potrebbe interessarti anche: i migliori smartphone per giocare di febbraio 2023