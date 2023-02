La ricerca di un nuovo smartphone Android non è mai semplice, soprattutto sulla popolatissima fascia media, ma oggi vi diamo una bella mano segnalandovi un paio di sconti interessanti. Le offerte riguardano due modelli “Lite”, ma dotati di specifiche comunque intriganti: stiamo parlando di Xiaomi 12 Lite 5G e OPPO Find X5 Lite.

Offerte niente male per Xiaomi 12 Lite 5G e OPPO Find X5 Lite

Xiaomi 12 Lite 5G e OPPO Find X5 Lite sono smartphone di fascia media alla base delle rispettive gamme, ma questo non significa che non siano prodotti interessanti. Xiaomi 12 Lite 5G offre un display AMOLED TrueColor da 6,55 pollici con risoluzione Full-HD+, refresh rate fino a 120 Hz e lettore d’impronte integrato, e il SoC Qualcomm Snapdragon 778G a 6 nm, affiancato da 8 GB di RAM LPDDR4X e da 128 GB di memoria interna UFS 2.2 (nella versione in offerta).

A livello fotografico offre una fotocamera anteriore da 32 MP e una tripla fotocamera posteriore con sensore principale HM2 da 108 MP, ultra-grandangolare da 8 MP e macro da 2 MP. A eccezione della porta per il jack audio da 3,5 mm, la connettività risulta completa grazie a 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC, GPS e porta USB Type-C. La batteria è da 4300 mAh e supporta la ricarica rapida cablata da 67 W.

Xiaomi 12 Lite 5G è stato lanciato sul mercato italiano la scorsa estate al prezzo consigliato di 499,90 euro (8-128 GB), ma ora potete acquistarlo in offerta su eBay con uno sconto di più di 150 euro, a 335,90 euro nella versione Black. Il venditore offre quasi 100.000 feedback positivi e le garanzie del servizio eBay Premium. Per approfittare della promozione potete seguire il link qui sotto, mentre in fondo potete consultare la nostra recensione.

Se volete spendere qualcosa meno, potete dare un’occhiata a OPPO Find X5 Lite: lo smartphone mette a disposizione un display AMOLED 20:9 da 6,43 pollici a risoluzione Full-HD+, con refresh rate fino a 90 Hz e il SoC Mediatek Dimensity 900 octa core, affiancato da 8 GB di RAM LPDDR4X e da 256 GB di memoria interna UFS 2.2. A bordo una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 64 MP, grandangolare da 8 MP e macro da 2 MP, e una singola fotocamera anteriore da 32 MP integrata nello schermo tramite un foro decentrato. Completa la connettività, con 5G SA/NSA, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC, GPS, porta USB Type-C e porta per jack da 3,5 mm. La batteria è da 4500 mAh e supporta la ricarica rapida cablata SuperVOOC da 65 W.

OPPO Find X5 Lite è stato lanciato poco meno di un anno fa al prezzo consigliato di 499,99 euro, ma potete acquistarlo in offerta su eBay a 269 euro nelle colorazioni Starlight Black e Startrails Blue. Si tratta di uno sconto quasi del 50%. Se siete interessati potete cliccare sui link qui in basso. Anche in questi casi il venditore offre migliaia di feedback positivi e le garanzie del servizio eBay Premium.

