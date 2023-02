Samsung Galaxy S23 costa troppo, ma volete rimanere sulla One UI? Allora potreste dare un’occhiata all’offerta disponibile in queste ore per il predecessore, Samsung Galaxy S22, che risulta acquistabile con uno sconto di più di 300 euro rispetto al listino. Considerando il supporto software garantito dal produttore, si tratta di un prodotto ancora decisamente adatto per il lungo periodo.

Samsung Galaxy S22 in offerta prova a fare lo sgambetto a S23

Galaxy S23 è stato lanciato a un prezzo di listino più alto rispetto al predecessore, e nonostante la generosa offerta che abbiamo visto stamattina (ancora disponibile nel momento in cui stiamo scrivendo), per portarselo a casa serve un bell’esborso economico. Potreste dunque considerare di puntare al modello dello scorso anno, Samsung Galaxy S22, in grado di dare soddisfazioni grazie a un’ottima scheda tecnica racchiusa in un prodotto compatto: lo smartphone dispone infatti di uno schermo Dynamic AMOLED 2X da 6,1 pollici a risoluzione Full-HD+ con refresh rate variabile (10-120 Hz) e cornici sottili su tutti i lati.

Il cuore di Galaxy S22 è costituito dal SoC Exynos 2200 a 4 nm, forse non il chipset più riuscito di sempre ma comunque capace di offrire prestazioni di fascia alta in compagnia di 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna (nella versione in offerta). A livello fotografico abbiamo un sensore per i selfie da 10 MP e una tripla fotocamera posteriore con sensore principale Dual Pixel da 50 MP, ultra-grandangolare da 12 MP e tele da 10 MP con zoom ottico 3x. Completa la connettività (porta per il jack da 3,5 mm a parte), con 5G dual SIM, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC, GPS e porta USB Type-C.

Completano il quadro la certificazione IP68 contro acqua e polvere e la batteria da 3700 mAh, compatibile con la ricarica rapida cablata da 25 W, la ricarica wireless da 15 W e la ricarica inversa PowerShare. Come accennato più su, Samsung promette quattro aggiornamenti del sistema operativo e cinque anni di aggiornamenti di sicurezza: lo smartphone è uscito con Android 12 e ha già ricevuto la One UI 5.0 con Android 13 (attualmente è alla 5.1), quindi andrà avanti almeno fino ad Android 16.

Samsung Galaxy S22 è uscito al prezzo consigliato di 879 euro (8-128 GB), ma potete acquistarlo in offerta su eBay con più di 300 euro di sconto, a 556,90 euro. Se siete interessati potete seguire il link qui in basso, ma se siete indecisi potete prima consultare la nostra recensione.

