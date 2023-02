Con un annuncio in Cina inizialmente previsto secondo alcuni rumor nelle prime due settimane di febbraio, di OPPO Reno10 non si sa ancora nulla di certo, ma in rete hanno iniziato a circolare alcune indiscrezioni su display e fotocamera della nuova serie di smartphone del brand cinese.

Successore della serie Reno9, lanciata in Cina lo scorso novembre e non ancora arrivata in Italia, la famiglia di OPPO Reno10 dovrebbe dividersi in più modelli come i suoi predecessori, e protagonisti delle indiscrezioni di questi giorni sono il modello standard Reno10 e il top di gamma Reno10 Pro+.

Emergono i primi dettagli su OPPO Reno10 e Reno10 Pro+

Secondo il leaker cinese Digital Chat Station OPPO Reno10 dovrebbe essere dotato di un display da 6.7 pollici OLED con risoluzione FHD+, con una fotocamera frontale da 32 megapixel e una delle fotocamere posteriori in grado di offrire uno zoom 2x.

Il fratello maggiore OPPO Reno10 Pro+ potrebbe contare invece su un display, sempre OLED, con una risoluzione 1.5K (1220 x 2712 pixel) e una fotocamera principale da 50 megapixel Sony IMX890 in accoppiata ad una fotocamera a periscopio e una ultra grandangolare da 8 megapixel. Per quanto riguarda la batteria si vocifera una 4600 mAh con supporto alla ricarica rapida da 80 watt.

Al momento non si sa ancora se la serie OPPO Reno10 farà uso di un chip Qualcomm o MediaTek Dimensity, ma pare certa invece la presenza di Android 13 a bordo con interfaccia ColorOS 13.

