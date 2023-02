È noto che Instagram permette di rispondere con le GIF solo alle storie, tuttavia il social ha probabilmente deciso di mettere un po’ di vivacità nei commenti ai post, poiché è in fase di rilascio una nuova funzionalità che offre la possibilità di rispondere con le GIF anche ai post e ai commenti in modo simile alle storie.

Instagram permetterà di rispondere con GIF ai post

Alcuni utenti della piattaforma hanno segnalato che recentemente è apparso un pulsante GIF nella casella dei commenti sotto i post, come quello già esistente nelle storie.

Toccando il nuovo pulsante alla destra della barra dei commenti verrà mostrata una barra di ricerca che consente di trovare una GIF specifica o scegliere una di quelle suggerite, attingendo all’ampio catalogo di Giphy.

Questa nuova funzionalità al momento sembra disponibile solo per pochi utenti di Instagram e probabilmente saranno necessarie settimane prima che diventi accessibile a tutti.

Con l’occasione ricordiamo che sono in arrivo anche le Note di Instagram per gli utenti in Italia (ecco come usarle), mentre lo shopping dal vivo chiuderà il 16 marzo.

