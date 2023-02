Il team di Instagram, nonostante l’enorme successo di questa piattaforma, continua a lavorare al suo miglioramento, introducendo nuove funzionalità o, di tanto in tanto, rimuovendone qualcuna e un esempio è rappresentato dallo shopping.

Con una breve nota, infatti, il team di Instagram ha reso noto che a partire dal 16 marzo 2023 non sarà più possibile taggare i prodotti durante le dirette live sulla piattaforma social.

Instagram perde una funzionalità

Ricordiamo che ad oggi Instagram consente alle aziende e ai creator di taggare prodotti quando trasmettono in diretta e il pubblico ha la possibilità di acquistare o salvare i prodotti aggiunti al video (prima della trasmissione si possono aggiungere fino a 30 prodotti a una raccolta da mostrare e fissarne uno in alto per mostrarlo durante la diretta).

A dire degli sviluppatori, questa modifica dovrebbe aiutare il social network a focalizzare le attenzioni (e le energie) sui prodotti e le funzionalità “che offrono il massimo valore” agli utenti.

Il team di Instagram ci tiene a rassicurare coloro che gestiscono un negozio che tali modifiche non ridurranno le loro opportunità sulla piattaforma: sarà ancora possibile configurare e gestire un negozio e gli sviluppatori continueranno a migliorare le esperienze legate allo shopping con varie funzioni relative a feed, storie, Reel, annunci, ecc.

Sempre il team di Instagram precisa che le altre funzionalità relative alle trasmissioni in diretta non saranno toccate da questa modifica e, pertanto, sarà ancora possibile programmare un evento, invitare ospiti a partecipare alla trasmissione in diretta e tenere una sessione di domande e risposte in diretta.

Non è chiaro quale sia il motivo per cui Meta abbia deciso di mettere fine allo shopping dal vivo su Instagram ma sono in tanti a ritenere che possa trattarsi di una delle misure adottate dal colosso dei social network per provare a contenere i costi di gestione.