Qualche tempo fa Samsung ha deciso di sfruttare la notorietà dei propri top di gamma per lanciare la serie Fan Edition (FE), dispositivi di fascia medio alta che strizzavano l’occhio ai fratelli maggiori ma con un prezzo più contenuto. Galaxy S20 FE ebbe molto successo dal punto di vista delle vendite, vendite che però non hanno premiato allo stesso modo il suo successore Galaxy S21 FE, probabilmente a causa del prezzo di lancio più alto; la scorsa generazione di top di gamma non ha avuto una versione FE, ma ora sembra che l’attuale possa accogliere un nuovo modello entro la fine dell’anno.

Samsung potrebbe voler lanciare un Galaxy S23 FE entro la fine dell’anno

Sappiamo tutti come le indiscrezioni vadano comunque sempre prese con le pinze, se infatti gli utenti non hanno mai visto un Galaxy S22 FE, c’è comunque chi ancora ne paventa l’arrivo, oltretutto imminente. I dispositivi della serie FE hanno recentemente iniziato a ricevere anche l’aggiornamento alla One UI 5.1, segno di come il produttore garantisca anche per loro un più che adeguato supporto software, cosa che unita al prezzo più competitivo rispetto ai top di gamma, spinge diversi utenti a preferirli.

Ad ogni modo stando a quanto riportato dalla testata coreana Hankooki, sembra che Samsung abbia intenzione di ridare vita alla serie FE lanciando, entro la fine dell’anno corrente, un Galaxy S23 FE. Sull’ipotetico dispositivo non ci sono ancora informazioni di alcun tipo, anche se pare che l’azienda sia intenzionata a commercializzarlo in un maggior numero di mercati rispetto al passato; ma si ipotizza che il suo avvento possa mettere i bastoni tra le ruote alla serie Galaxy A, pare infatti che la società abbia deciso di non produrre Galaxy A74, evitando il rischio di intralciare le vendite di Galaxy S23 FE.

Sembra inoltre, ma si tratta solo di supposizioni, che il futuro Galaxy S23 FE non utilizzerà il chip Exynos 2300, è quindi possibile che Samsung abbia intenzione di portare avanti, anche per questo modello, la nuova partnership con Qualcomm, equipaggiando il futuro smartphone della serie FE con un processore Snapdragon 8 Gen 2 For Galaxy o più probabilmente con lo Snapdragon 8+ Gen 1 dell’anno scorso. Ne sapremo di più in futuro.

