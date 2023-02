Samsung Galaxy Tab S8 è disponibile in offerta a un prezzo davvero interessante, soprattutto grazie a un coupon che consente di risparmiare un ulteriore 10%. Se state cercando un nuovo tablet Android con ampio display (ma non esagerato) e specifiche di fascia alta, allora potrebbe essere l’occasione giusta.

Che offerta per Samsung Galaxy Tab S8 con questo coupon

Samsung Galaxy Tab S8 è il modello “base” della gamma lanciata un annetto fa, ma è anche l’unico che offre uno schermo non troppo ingombrante: contrariamente ai fratelli Galaxy Tab S8+ e Galaxy Tab S8 Ultra, che si spingono fino a rispettivamente 12,4 e 14,6 pollici, il dispositivo in questione dispone di un display LTPS TFT da 11 pollici, con risoluzione WQXGA (2560 x 1600 pixel) e refresh rate fino a 120 Hz.

Il cuore è lo stesso degli altri due: a bordo trova posto il chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 a 4 nm, affiancato, nella versione in offerta, da 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna (espandibile fino a 1 TB con microSD). Il comparto fotografico rimane solitamente un po’ in secondo piano sui tablet, ma Galaxy Tab S8 offre comunque una doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 13 MP con autofocus e ultra-grandangolare da 6 MP, e una fotocamera anteriore da 12 MP (ultra-grandangolare) perfetta per le videochiamate. A disposizione connettività Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, GPS e porta USB Type-C.

Il tablet Samsung non delude lato multimedialità, anche grazie ai quattro speaker by AKG compatibili con Dolby Atmos. La batteria è da 8000 mAh e supporta la ricarica rapida Super Fast Charging 2.0 da 45 W (con cavo). A livello software è uscito con Android 12 e One UI 4.1, ma ora può contare sulla One UI 5.0 basata su Android 13, che offre diverse funzionalità appositamente pensate per la S Pen, inclusa nella confezione di vendita.

Samsung Galaxy Tab S8 è stato lanciato al prezzo consigliato di 799 euro (Wi-Fi, 8-128 GB), ma ora potete acquistarlo a una cifra decisamente più interessante su eBay: al prezzo già scontato (635,90 euro), potete aggiungere un ulteriore ribasso del 10% grazie al coupon CASA23, facendo scendere la spesa a 572,31 euro. Il coupon va inserito nell’apposito spazio dedicato ai codici promozionali e può essere sfruttato per un massimo di tre volte entro il 19 febbraio 2023 (lo sconto massimo è di 100 euro per ciascuna transazione). Non preoccupatevi per l’affidabilità del venditore eBay: può godere di quasi 80.000 feedback, offre pagamento tramite PayPal (eventualmente rateizzabile in tre mesi) e le garanzie del servizio eBay Premium. Se siete interessati all’acquisto, vi lasciamo al link:

Acquista Samsung Galaxy Tab S8 in offerta

