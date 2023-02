Con l’ultima famiglia di top di gamma Galaxy S23 Samsung ha introdotto sui propri dispositivi diversi piccoli miglioramenti, partendo dalla qualità della fotocamera, passando per batterie leggermente più grandi, fino ad arrivare ad un software migliorato grazie alla One UI 5.1; un’aspetto che inizialmente sembrava non essere cambiato molto riguarda i display, non ci riferiamo ovviamente al nuovo Gorilla Glass Victus 2 messo a protezione del pannello, quanto più del display in sé.

Se molti infatti si aspettavano, almeno sulla versione Ultra, un pannello in grado di raggiungere se non superare i 2.000 nit di luminosità di picco, i tre membri della gamma si sono fermati a 1.750 nit che, nonostante sia un valore di tutto rispetto, ha portato molti a pensare che il pannello utilizzato per il display fosse il medesimo implementato sulla precedente generazione, ma non è così.

Samsung ha utilizzato un nuovo materiale per i display OLED della serie Galaxy S23, in grado di conferire una migliore efficienza energetica

Come anticipato in apertura dunque, Samsung non ha utilizzato gli stessi pannelli della serie Galaxy S22 per i display dei suoi ultimi flagship, stando a quanto riporta Samsung Display infatti, l’azienda ha utilizzato un nuovo materiale organico in grado non solo di migliorare la luminosità, ma anche di ridurre al contempo il consumo energetico.

Questo obbiettivo è stato raggiunto migliorando la velocità di movimento degli elettroni nello strato organico, secondo quanto condiviso quindi il nuovo pannello consuma dal 13% al 16% in meno per raggiungere lo stesso livello di luminosità.

In the end, it all comes down to efficiency. And the S23 Ultra delivers. On par with the iPhone 14 Pro Max up to 400 nits, and takes the lead in HBM, using ~600 mW fewer at 1150 nits fullscreen. Generationally better than the S22+ M11 screen (which is also 9% smaller in area) pic.twitter.com/7tE2W9R2GU — Dylan Raga (@dylan_raga) February 14, 2023

Come potete notare da quanto condiviso su Twitter da Dylan Raga di XDA, il nuovo pannello della serie Galaxy S23 consuma 0,6 W in meno rispetto all’iPhone 14 Pro, per raggiungere una luminosità di 1.150 nit, inoltre il nuovo display presenta anche dei nuovi sub pixel rossi, mentre quelli verdi sono più ampi, aspetti che dovrebbero contribuire al miglioramento dell’efficienza energetica.

Insomma sembra che Samsung abbia fatto un ottimo lavoro nello sviluppare il nuovo tipo di display, componente che insieme al processore Snapdragon 8 Gen 2 appositamente modificato per il brand da Qualcomm, contribuisce a garantire una maggiore durata della batteria sui nuovi Galaxy S23.

Potrebbe interessarti anche: Quanto è migliorata la ricarica di Samsung Galaxy S23 Ultra?