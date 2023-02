Continuano gli approfondimenti dedicati a Samsung Galaxy S23 Ultra, device che può essere considerato senza alcun dubbio uno degli smartphone più popolari e desiderati del 2023.

Tanti utenti speravano che con il nuovo modello di punta del colosso coreano potesse migliorare la velocità della ricarica della batteria ma, a quanto pare, il miglioramento effettivo rispetto a Samsung Galaxy S22 Ultra è probabilmente minore rispetto a quello desiderato.

Testata la batteria di Samsung Galaxy S23 Ultra

Lo staff di GSMArena.com ha deciso di mettere alla prova la batteria del nuovo smartphone di punta dell’offerta di Samsung, anche per poter valutare il suo comportamento rispetto al modello di precedente generazione (sia come autonomia che per quanto riguarda la ricarica) e quello che segue è il riepilogo dei risultati:

Ricordiamo che Samsung Galaxy S23 Ultra è animato da un processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 e può contare su una batteria da 5.000 mAh, che è in grado di supportare la ricarica rapida a 45 W.

Utilizzando un caricabatterie Samsung da 45 W, Samsung Galaxy S23 Ultra è arrivato al 68% in 30 minuti, ossia l’8% in più rispetto al suo predecessore mentre entrambi hanno terminato il test di carica 0-100% in 59 minuti.

Se invece si utilizza il caricabatterie Samsung da 25 W, Samsung Galaxy S22 Ultra è più veloce sia nel test di 30 minuti che nel test 0-100%.

I dati diffusi dallo staff di GSMArena.com ci permettono anche di paragonare la velocità di ricarica di Samsung Galaxy S23 Ultra con quelle di alcuni smartphone della concorrenza, come OnePlus 11 (che si ricarica completamente in appena 22 minuti), Motorola Edge 30 Ultra (che ha bisogno di 33 minuti per ricaricarsi) o Xiaomi 12S Ultra (per il quale servono 50 minuti).

Tra i modelli più lenti dello smartphone di Samsung vi sono Google Pixel 7 Pro (1 ora e 49 minuti) e Apple iPhone 14 Pro Max (1 ora e 52 minuti).

