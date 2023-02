Sembra che Google stia lavorando sulla sua app tastiera Gboard, poiché sono da poco emersi degli screenshot che mostrano alcune modifiche apportate all’interfaccia utente.

La nuova implementazione di Gboard introduce una struttura più chiara per quanto riguarda il menu per le funzionalità aggiuntive. Ora è presente un nuovo pulsante nella parte superiore della barra delle azioni che sfoggia il tipico aspetto di un pulsante del menu delle app.

Google modifica l’interfaccia di Gboard per le funzionalità aggiuntive

Il nuovo pulsante è visibile in modo permanente, mentre quello all’estrema destra che in precedenza forniva l’accesso a funzioni aggiuntive non è più disponibile.

Questa soluzione libera spazio sufficiente per includere cinque scorciatoie nella nuova barra delle azioni e non più solo quattro, senza rinunciare al pulsante adibito al controllo vocale.

Purtroppo sembra che Google stia implementando questa modifica a lato server in quanto è disponibile ancora su un numero limitato di dispositivi, come ad esempio Samsung Galaxy S23 Ultra, ma non su Google Pixel 7 Pro.

Al momento non è stata ancora rilasciata una nuova versione dell’app Gboard, tuttavia potete provare ad aggiornarla tramite il Google Play Store utilizzando il badge sottostante.

