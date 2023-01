In Rete continuano a susseguirsi le indiscrezioni e le anticipazioni sui vari smartphone che Samsung si prepara a lanciare e con i quali affronterà tutto il 2023 e tra di essi vi è pure Samsung Galaxy A34, protagonista di una nuova apparizione.

Ricordiamo che alcuni giorni fa tale device è già apparso in un’immagine leaked, la quale tuttavia ci mostrava soltanto la sua parte frontale mentre il contributo pubblicato da TheTechOutlook ci permette di osservare quelli che dovrebbero essere il design integrale dello smartphone a 360° e le sue quattro colorazioni (il condizionale è d’obbligo, non essendovi garanzie di attendibilità).

I presunti 4 colori di Samsung Galaxy A34

Per quanto riguarda la parte frontale, non sembrano esservi differenze rispetto al rendering già emerso alcuni giorni fa mentre sulla parte posteriore queste nuove immagini ci permettono di osservare che nell’angolo in alto a sinistra dovrebbe trovare posto una tripla fotocamera con allineamento verticale e un design che ci ricorda quello adottato dal colosso coreano per i suoi vari device.

Sul lato desto è possibile vedere il tasto dedicato all’accensione e allo spegnimento del device e quello per la gestione del volume mentre non è presente un sensore per il riconoscimento delle impronte digitali, che dovrebbe essere integrato nel display.

Sempre grazie a tali immagini possiamo vedere 4 delle colorazioni nelle quali il nuovo telefono sarà lanciato, ossia nera, viola, verde e argento.

Tra le altre caratteristiche di Samsung Galaxy A34 dovremmo trovare un processore Samsung Exynos 1280, un display AMOLED da 6,5 pollici con risoluzione Full HD+, refresh rate a 90 Hz e protezione Corning Gorilla Glass 5, 6 GB o 8 GB di RAM, 128 GB o 256 GB di memoria di archiviaizone, una tripla fotocamera posteriore (con sensore primario da 48 megapixel, accompagnato da un sensore da 48 megapixel e da uno da 5 megapixel), una fotocamera frontale da 13 megapixel, una batteria da 5.000 mAh (con ricarica rapida a 25 W) e l’interfaccia One UI 5 basata su Android 13.

Restiamo in attesa di informazioni ufficiali dal colosso coreano per scoprire quando lo smartphone arriverà in Europa e in quale fascia di prezzo si andrà a posizionare.