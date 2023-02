In vista dell’uscita di Clay Bavor, responsabile della divisione di Google che si occupa della realtà virtuale e realtà aumentata, la società starebbe riorganizzando le sue risorse per continuare sui progetti attualmente in sviluppo.

Secondo quanto riferito da 9To5Google i progetti supervisionati da Bavor verrebbero inglobati nella divisione Platforms & Ecosystems guidata da Hiroshi Lockheimer e nella divisione Devices & Services capitanata da Rick Osterloh.

Non ci sarebbe quindi nessun subentro come sostituto diretto per il ruolo finora ricoperto da Clay Bavor, il che potrebbe apparire come una sorta di ottimizzazione o ridimensionamento della divisione AR/VR di Google.

Google riorganizza i team che porteranno Android su occhiali e visori

La divisione Devices & Services si occupa già dei prodotti Pixel, Fitbit, Nest e Chromecast, inoltre nel 2020 Google ha acquisito North, un’azienda specializzata nel campo degli occhiali intelligenti, mentre la divisione Platforms & Ecosystems recentemente ha annunciato la collaborazione con Samsung per il suo imminente visore XR.

La strategia di Google sembra quindi sensata, in quanto dopo smartphone, tablet, smartwatch e smartband, TV e automobili, il sistema Android governerà anche occhiali intelligenti e visori AR/VR in futuro.

Il colosso di Mountain View ha già maturato esperienza sul campo con Google Lens e la navigazione AR di Google Maps Live View e recentemente Lockheimer ha citato questi due strumenti come preludio alla sua visione a lungo termine della realtà aumentata.

