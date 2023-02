In occasione dell’evento di ieri, OnePlus ha presentato diversi prodotti partendo da OnePlus 11 5G e OnePlus 11R, passando per OnePlus Pad, fino alle nuove cuffie OnePlus Buds Pro 2 e alla prima tastiera meccanica dell’azienda, OnePlus Featuring 81 Pro. La società ha però lasciato intravedere anche un altro prodotto, sebbene non abbia fornito troppe informazioni al riguardo, si tratta del primo router dell’azienda: OnePlus Hub 5G.

OnePlus punta a diversificare quanto più possibile il proprio portafoglio prodotti, ecco OnePlus Hub 5G, il primo router dell’azienda

Non è la prima volta che il colosso cinese stupisce la community presentando un prodotto che nessuno si aspettava, di recente per esempio, nel mese di dicembre, abbiamo visto OnePlus gettarsi a capofitto nel settore gaming presentando i suoi primi due monitor dedicati.

In occasione dell’evento di ieri, la società ha nuovamente stupito la community di appassionati lasciando intravedere il primo router dell’azienda, OnePlus Hub 5G. Durante l’evento sono stati condivisi pochissimi dettagli al riguardo ma, tra le poche cose che sappiamo, figura il supporto del nuovo router per le schede SIM 4G e 5G: in pratica gli utenti potranno utilizzare il router inserendovi direttamente una scheda SIM, fornendo connettività ai dispositivi nelle vicinanze.

OnePlus Hub 5G è in grado di trasmettere segnali Wi-Fi 6, nonché di formare una rete mesh collegando due o più router; interessante poi la possibilità di utilizzare il dispositivo come hub domestico, grazie al supporto al protocollo Matter.

Qui si fermano le informazioni condivise dall’azienda ma c’è chi, durante l’evento di cui sopra, ha notato che nelle immagini mostrate non figurava alcun cavo collegato al router; ciò potrebbe teoricamente indicare un’eventuale presenza di una batteria integrata nel dispositivo, che ne aumenterebbe notevolmente i casi d’uso in mobilità, ma per il momento si tratta esclusivamente di speculazioni, visto che il cavo potrebbe non essere stato mostrato nelle immagini solo per questioni estetiche.

Il lancio ufficiale del nuovo router OnePlus Hub 5G avverrà nel mese di luglio 2023, magari per quella data saranno trapelate maggiori informazioni e dettagli tecnici sul dispositivo.

Potrebbe interessarti anche: Basta etichette per la serie flagship di OnePlus, che prepara un concept per MWC