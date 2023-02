Il mercato di telefonia mobile continua ad evolversi facendo registrare una serie di trend ben precisi. Da una parte, infatti, si registra un leggero calo del canone mensile medio delle offerte mentre, dall’altra, crescono i Giga mensili che raggiungono una quota da record. Ad evidenziare queste tendenze è l’Osservatorio Tariffe di SOStariffe.it e Segugio.it. Lo ha messo a confronto i dati di gennaio 2022 con quelli di gennaio 2023 andando a considerare sia le offerte dei provider MNO, ovvero TIM, Vodafone, Iliad e WINDTRE, che quelle degli MVNO, gli operatori virtuali. Ecco i risultati emersi dall’indagine:

Come sono cambiate le offerte di telefonia mobile nel 2023: più Giga e canone mensile più basso

I dati raccolti dall’Osservatorio Tariffe di SOStariffe.it e Segugio.it confermano quelli che sono i trend che guidano l’evoluzione del mercato di telefonia mobile in Italia nel corso degli ultimi 12 mesi. In particolare, si registra:

un calo dell’8% del canone medio delle offerte

delle offerte un incremento del +42% dei GB mensili inclusi nelle offerte

Per quanto riguarda l’andamento del canone mensile delle offerte, i dati dello studio evidenziano come, in media, le offerte di telefonia mobile presentino un canone di 9,74 euro al mese. Si tratta di un nuovo minimo storico per il mercato che segue quello registrato a settembre 2022 (9,91 euro al mese) e conferma come il mercato sia sempre più orientato verso soluzioni tariffarie più economiche per gli utenti.

Nel frattempo, cambia la composizione del bundle di minuti, SMS e Giga dell’offerta media. Le variazioni per minuti (+3% con 2817 minuti mensili) e SMS (+2,5% con 1891 SMS mensili) sono minime mentre a cambiare in modo significativo sono i GB mensili. I dati raccolti dall’Osservatorio evidenziano una media di 115 GB mensili, in crescita del +42% rispetto ai dati del gennaio del 2022. Questo dato rappresenta un ulteriore step di crescita per il mercato rispetto al precedente “record” di settembre 2022 quando, in media, le offerte presentavano 109 GB.

Lo studio si concentra anche sulle caratteristiche medie delle offerte degli operatori MNO (TIM, Vodafone, WINDTRE e Iliad) e degli operatori virtuali MVNO con l’obiettivo di analizzarne le differenze e le variazioni rispetto allo scorso anno. Per quanto riguarda le offerte degli MNO si registra un canone medio di 14,40 euro al mese, in linea con quanto registrato lo scorso anno (-0,3%). A cambiare, anche in questo caso, sono i GB mensili che crescono fino a 135 GB al mese con un incremento del +50% rispetto a gennaio 2022.

Per gli operatori virtuali MVNO, invece, il canone medio è di 7,91 euro al mese, in calo del -5,7% rispetto a gennaio 2022. Per la prima volta, il costo medio delle offerte degli operatori virtuali scende al di sotto degli 8 euro al mese, confermando la convenienza per chi si affida a questi provider. Da segnalare anche un aumento dei Giga mensili che passano a 104 GB con un passo in avanti del +36,8%. Per la prima volta, il bundle dati medio dei provider MVNO supera quota 100 GB mensili.

Gli altri risultati dello studio

Dallo studio dell’Osservatorio Tariffe di SOStariffe.it e Segugio.it emergono ulteriori evidenze. La tariffa media con canone inferiore ai 10 euro al mese, ad esempio, presenta 104 GB ed un canone di 7,48 euro al mese mentre in precedenza si caratterizzava per 71 GB al mese con un canone di 7,61 euro al mese. Di conseguenza, le tariffe che rientrano in questa categoria fanno segnare un aumento del +46% dei GB con un leggero calo (-1,7%) del canone medio.

Da segnalare, inoltre, che, stando ai dati raccolti, circa il 25% delle tariffe sul mercato consente l’accesso al 5G (nel 2020, quando si registrò il lancio delle prime offerte, solo il 10% delle tariffe garantiva l’accesso al 5G). Da notare, inoltre, che più del 60% delle offerte può contare oggi su almeno 50 GB al mese, superando una soglia “psicologica” che potrebbe fermare l’utente dall’attivazione (nel 2020 erano il 44%).

Nel corso degli ultimi 3 anni (2020 – 2022), quindi, il canone medio si è ridotto di circa il 12%, passando da 11,12 euro a 9,74 euro al mese, con i Giga mensili che sono quasi triplicati, passando da 45 GB a 115 GB. Questi numeri evidenziano, quindi, in modo chiaro quella che è stata l’evoluzione del mercato di telefonia nel recente passo in Italia.

