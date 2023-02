Siamo ormai entrati nel pieno di Febbraio e il team di Vodafone, così come avviene per ogni mese, ha aggiornato il portafoglio di smartphone che gli utenti nel corso dei prossimi giorni potranno acquistare a rate oppure con pagamento in unica soluzione.

Le nuove offerte a rate di Vodafone

Per quanto riguarda gli smartphone disponibili a rate, tra le novità vi sono HONOR X6 (con prezzi a partire da 2,99 euro al mese) e HONOR 70 5G (con prezzi a partire da 12.99 euro al mese.

Ai nuovi clienti di Vodafone viene proposto OPPO Find X5 5G con prezzi differenti in base alla modalità di acquisto scelta (Telefono No Problem, finanziamento Compass o Flexy Pay).

Gli smartphone disponibili in unica soluzione

Passando agli smartphone che Vodafone offre con pagamento in unica soluzione, queste sono le ultime novità (disponibili fino al 28 febbraio, salvo eventuali proroghe):

Redmi 10C 4G 128 GB al costo di 159,99 euro (invece di 229,99 euro)

al costo di (invece di 229,99 euro) ZTE Blade A72 5G 64 GB al costo di 169,99 euro (invece di 189,99 euro)

al costo di (invece di 189,99 euro) HONOR X6 4G al costo di 179,99 euro (invece di 199,99 euro)

al costo di (invece di 199,99 euro) OPPO A57 4G 64 GB al costo di 179,99 euro (invece di 199,99 euro)

al costo di (invece di 199,99 euro) OPPO A57S 4G 128 GB al costo di 199,99 euro (invece di 229,99 euro)

al costo di (invece di 229,99 euro) Redmi 10 5G 128 GB al costo di 209,99 euro (invece di 279,99 euro)

al costo di (invece di 279,99 euro) OPPO A77 5G al costo di 259,99 euro (invece di 329,99 euro)

al costo di (invece di 329,99 euro) OPPO Reno 8 Lite 5G 128 GB al costo di 349,99 euro (invece di 399,99 euro)

al costo di (invece di 399,99 euro) Xiaomi 12 Lite 5G 128 GB al costo di 399,99 euro (invece di 499,99 euro)

al costo di (invece di 499,99 euro) HONOR 70 5G al costo di 499,99 euro (invece di 599,99 euro)

C’è da precisare che, per quanto riguarda la disponibilità dei vari smartphone in promozione, bisogna tenere conto delle scorte di magazzino e la situazione potrebbe variare in qualsiasi momento: in caso di assenza, pertanto, sarà possibile ritentare l’acquisto in un secondo momento.

Potete trovare tutte le offerte di Vodafone seguendo questo link.

Potrebbe interessarti anche: le migliori offerte telefoniche