Google Messaggi rappresenta la soluzione studiata dal colosso di Mountain View per garantire ai propri utenti un servizio di messaggistica universale grazie allo standard RCS, al quale solo Apple non intende avvicinarsi, con i conseguenti inevitabili screzi tra le due aziende big del mondo della tecnologia.

Ricordiamo che le conversazioni che possono contare su tale standard includono una serie di funzioni utili e molto popolari tra le varie app di messaggistica, come ad esempio le conferme di lettura e la crittografia end-to-end.

I nuovi indicatori di consegna di Google Messaggi sono in arrivo

Tra le ultime novità introdotte dal team di sviluppatori di Google vi sono degli indicatori di consegna e lettura con un segno di spunta, soluzione che garantisce agli utenti di essere informati sulla stato di un messaggio in modo immediato.

Questa modifica è stata introdotta nel canale beta lo scorso ottobre, andando a sostituire il precedente sistema basato sulla scritta (Inviato, Consegnato e Letto) con degli indicatori che usano un’icona (un singolo segno di spunta per i messaggi inviati, due per quelli consegnati e i due segni di spunta in cerchi pieni per i messaggi letti).

A seguire il vecchio sistema e quello nuovo:

Pare che il team di Google Messaggi abbia esteso la disponibilità di questa nuova interfaccia a un più ampio numero di utenti beta mentre al momento non vi sono informazioni su quando potrebbe essere messa a disposizione di tutti gli altri.

Nel complesso, si tratta di una novità grafica che risulterà gradita a molti utenti, avvicinando l’app Google Messaggi a quelle della concorrenza e rendendo così la soluzione del colosso di Mountain View più competitiva.

Come scaricare le nuove versioni dell’app

Se desiderate provare le ultime versioni beta dell’app di messaggistica, potete aderire al relativo programma di test (trovate la pagina dedicata sul Google Play Store seguendo questo link) oppure scaricarle manualmente da APK Mirror (trovate la pagina dedicata seguendo questo link).

La versione stabile di Google Messaggi per Android può essere scaricata dal Google Play Store attraverso il seguente badge: