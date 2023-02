Come siamo abituati ormai da diverso tempo, contestualmente alla presentazione di una nuova gamma di smartphone di punta, Samsung presenta anche una nuova versione della sua più iconica suonerie, Over The Horizon. Scopriamo insieme la versione 2023.

Over The Horizon abbraccia lo stile retrò

Come ogni generazione di smartphone della serie Galaxy S, anche gli ormai imminenti Galaxy S23 avranno la loro nuova versione della famosa suoneria Over the Horizon; il colosso coreano è infatti solito negli ultimi tempi affidare ad affermati artisti la rivisitazione della suoneria in questione.

Quest’anno l’azienda ha scelto un tema retrò, accompagnando la suoneria con un video realizzato utilizzando un misto di grafica digitale e stop motion; nel video vengono mostrate città, animali e la natura per celebrare l’ottimismo e la positività del mondo dopo il periodo di pandemia globale.

Lo scopo di DJ Yaeji, artista elettronico della scena musicale moderna a cui è stata affidata la rivisitazione di quest’anno di Over The Horizon, è quello di infondere positività nelle persone, evocando sentimenti di speranza e gioia.

I nuovi top di gamma dell’azienda coreana verranno presentati ufficialmente questa sera, alle 19 ora italiana, se volete scoprire in diretta tutto sui prossimi Samsung Galaxy S23 non dovete fare altro che seguire l’evento insieme a noi, con la nostra live dedicata.

