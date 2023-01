Instagram sta introducendo alcune funzionalità progettate per offrire agli utenti un maggiore controllo sull’app. La più rilevante è una modalità silenziosa che è simile all’impostazione “Non disturbare” dello smartphone.

Quando è attiva Instagram non invierà notifiche e il profilo mostrerà un avviso che l’utente è “in modalità silenziosa”. Chiunque tenti di inviare un messaggio riceverà una risposta automatica che l’utente non è disponibile.

Sarà possibile impostare la modalità silenziosa in modo che si attivi automaticamente in determinate ore del giorno e una volta fuori da questi orari, Instagram invierà un riepilogo delle notifiche.

Chiunque può utilizzare la modalità silenziosa, tuttavia la società afferma che inviterà gli utenti adolescenti a utilizzare la funzione se si accorgerà che fanno le ore piccole scorrendo il feed.

Per il momento la modalità silenziosa è disponibile in Australia, Canada, Irlanda, Nuova Zelanda, Stati Uniti e Regno Unito.

Instagram introduce nuovi strumenti per filtrare i contenuti

Oltre alla nuova modalità silenziosa, Instagram sta introducendo nuovi strumenti progettati per offrire alle persone un maggiore controllo sulle foto e sui video che vedono sulla piattaforma.

In particolare ora è possibile istruire l’app in modo che non consigli specifiche tipologie di contenuti. Dalla scheda Esplora è possibile mettere “Non mi interessa” sui contenuti indesiderati per modellare l’algoritmo dei suggerimenti di Instagram e di conseguenza anche ciò che l’utente vede quando cerca i post.

Inoltre ora si possono elencare parole, hashtag ed emoji specifici per i quali si desidera che Instagram applichi i filtri quando consiglia i contenuti.

Questo strumento è accessibile tramite la sezione “Parole nascoste” presente nelle impostazioni sulla privacy dell’app, tuttavia i filtri funzionano solo quando l’app rileva i termini specificati in hashtag e didascalie.

Infine, Instagram ha aggiunto una funzione che consente ai genitori di vedere le impostazioni dell’app dei propri figli.

La questione legata alle raccomandazioni inappropriate è da tempo un grattacapo per Instagram e bisognerà vedere se questi cambiamenti che la piattaforma sta introducendo saranno sufficienti a fugare le preoccupazioni sollevate dai legislatori.

In pratica sembra che Meta stia affidando agli utenti adolescenti la responsabilità di filtrare i loro feed, quando dovrebbe essere la società a occuparsene.

