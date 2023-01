Sul Mi Store è tempo della NO IVA Week, iniziativa valida fino al 6 febbraio 2023 che consente di acquistare numerosi smartphone Android e prodotti Xiaomi, Redmi e POCO a prezzo scontato. La promozione offre lo scorporo dell’IVA su tanti dispositivi del produttore, ma anche diversi codici sconto: andiamo a scoprire tutte le offerte a disposizione in questi giorni sul sito.

Grandi sconti Xiaomi con la NO IVA Week

L’iniziativa NO IVA Week di Xiaomi è disponibile sul Mi Store fino al 6 febbraio 2023 e coinvolge un gran numero di prodotti dei marchi Xiaomi, Redmi e POCO. Le offerte prevedono principalmente lo scorporo dell’IVA, che corrisponde a un ribasso del 18,04% sul prezzo precedente: questo perché non viene tolto il 22% dell’IVA, ma è come se non venisse applicata. Xiaomi offre anche il pagamento a tasso zero in 12 o 24 mesi su diversi prodotti. La lista di sconti è lunga, ma ecco qualche esempio per sfruttare l’iniziativa (le cifre sono già state ribassate):

Oltre agli smartphone e ai tablet Android, il Mi Store sconta diversi prodotti dell’ecosistema Xiaomi, come wearable, lampade, purificatori d’aria, aspirapolvere robot, router e prodotti per la smart home. Troviamo, ad esempio:

Queste erano solo alcune delle offerte della NO IVA Week di Xiaomi, disponibili fino al 6 febbraio 2023 (o fino a esaurimento scorte). Per scoprire tutti gli sconti dell’iniziativa promozionale potete seguire il link qui in basso.

