OnePlus 9 Pro è in offerta su Amazon con uno sconto di 400 euro: è dunque arrivato il momento di acquistarlo, nel caso lo steste ancora tenendo d’occhio in preda all’indecisione. La promozione è disponibile sul noto sito e riguarda la versione 8-128 GB e le colorazioni Stellar Black e Pine Green.

400 euro di sconto per OnePlus 9 Pro, in attesa di OnePlus 11

Mentre siamo in attesa di OnePlus 11, lanciato in Cina a inizio gennaio e in arrivo a livello globale in seguito all’evento Cloud 11 del prossimo 7 febbraio 2023, potreste dare una possibilità a OnePlus 9 Pro, il flagship della gamma del produttore cinese del 2021. Non si tratta di un dispositivo appena uscito, ma considerando l’ottimo prezzo al quale potete portarvelo a casa in queste ore, vale la pena considerarlo.

Se avete paura di un prezzo troppo alto per OnePlus 11, uscito in Cina a partire da 3999 yuan (circa 547 euro) ma in arrivo in Europa a cifre sicuramente più alte, dovreste dare un’occhiata a OnePlus 9 Pro. Lo smartphone può tranquillamente dire la sua a livello hardware grazie al SoC Qualcomm Snapdragon 888, affiancato da 8 GB di RAM LPDDR5 e da 128 GB di memoria interna (nella versione in offerta) di tipo UFS 3.1. Il display è un AMOLED LTPO da 6,7 pollici a risoluzione QHD+, con refresh rate tra 1 e 120 Hz, supporto HDR10+ e luminosità massima di 1300 nit.

Il comparto fotografico offre quattro sensori posteriori: a bordo abbiamo un sensore principale Sony IMX789 da 48 MP con OIS, un sensore ultra-grandangolare Sony IMX766 da 50 MP, in grado di catturare anche macro fino a 4 cm dal soggetto, un teleobiettivo da 8 MP con zoom ottico 3,3x e digitale fino a 30x e OIS e un sensore monocromatico da 2 MP. Frontalmente c’è un sensore Sony IMX471 da 16 MP con EIS. Il dispositivo è in grado di registrare video fino alla risoluzione 8K a 30 fps.

La connettività è completa, a eccezione della porta per il jack audio da 3,5 mm: ci sono 5G (NSA/SA), 4G VoLTE, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 con aptX & aptX HD, LDAC e AAC, GPS a doppia banda, GLONASS, Galileo, Beidou, NFC e porta USB Type-C 3.1. Lo smartphone integra due batterie, per una capacità totale di 4500 mAh: grazie a questa soluzione offre una ricarica rapida Warp Charge 65T da 65 W (meno di mezz’ora per tornare al 100%) e una ricarica Warp Charge 50 Wireless da 50 W. Attualmente il dispositivo dispone della OxygenOS 13, basata su Android 13.

OnePlus 9 Pro è stato lanciato in Italia durante la primavera 2021 al prezzo consigliato di 919 euro per la versione 8-128 GB. Potete acquistarlo in offerta su Amazon nella stessa versione e nelle colorazioni Stellar Black e Pine Green con uno sconto di 400 euro (-44%): vi “bastano” 519 euro per portarvelo a casa seguendo i link qui sotto. Per eventuali indecisioni potete consultare la nostra recensione.

