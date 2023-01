Le ultime indiscrezioni parlano di una serie Galaxy S23 piuttosto costosa, con cifre di partenza più alte rispetto a quelle dei modelli dello scorso anno, ma se volete restare sulla fascia alta Samsung potete considerare Galaxy S22, proposto in queste ore in offerta a un bel prezzo, soprattutto nella più appetitosa versione da 256 GB di memoria.

Samsung Galaxy S22 è in offerta: è la scelta giusta per non spendere troppo

La serie Galaxy S23 sarà presentata tra pochi giorni, durante l’Unpacked del 1° febbraio 2023, ma le indiscrezioni sui prezzi europei non sembrano particolarmente ottimistiche. A quanto pare, nonostante i primi rumor parlassero di cifre praticamente identiche alla serie S22, per acquistare uno dei prossimi flagship serviranno almeno 959 euro (8-128 GB). Di conseguenza potrebbe essere una buona idea “ripiegare” sui flagship 2022, e in particolare sul modello più compatto.

Samsung Galaxy S22 offre lo stesso hardware del fratello maggiore “Plus”, a eccezione della diagonale del display (6,1 pollici anziché 6,6), della batteria (3700 mAh anziché 4500) e della presenza della connettività Wi-Fi 6 (e non Wi-Fi 6E). A bordo abbiamo uno schermo Dynamic AMOLED 2X a risoluzione Full-HD+ con refresh rate variabile tra 10 e 120 Hz, il chip Exynos 2200 a 4 nm, affiancato da 8 GB di RAM e da 128 o 256 GB di memoria interna, una tripla fotocamera posteriore con sensore principale Dual Pixel da 50 MP, ultra-grandangolare da 12 MP e tele da 10 MP (con zoom ottico 3x), e una singola fotocamera anteriore da 10 MP. Non mancano, oltre al Wi-Fi 6 già citato, la connettività 5G dual SIM, Bluetooth 5.2, NFC, GPS e porta USB Type-C. Completano il quadro la certificazione IP68 contro acqua e polvere e la batteria da 3700 mAh con ricarica rapida cablata da 25 W, wireless da 15 W e wireless PowerShare.

Samsung Galaxy S22 è stato lanciato nel febbraio 2022 al prezzo consigliato di 879 euro per la versione 128 GB e di 929 euro per quella da 256 GB. Attualmente potete trovare entrambe in offerta su eBay, a rispettivamente 589,90 euro e 619,90 euro. Per una differenza così piccola, il nostro consiglio è quello di approfittarne per portarvi a casa la variante da 256 GB, visto che la memoria non risulta espandibile. In ogni caso, vi lasciamo ai link per procedere all’acquisto di entrambe. Per eventuali indecisioni, potete fare riferimento alla nostra recensione.

