Samsung aggiorna in queste ore l’app Galleria a bordo dei suoi smartphone e tablet Android. Nel frattempo, una ricerca da parte di un’azienda di sicurezza informatica ha scovato delle vulnerabilità che toccano il Galaxy Store: vediamo le novità e come mettersi al riparo da problemi.

Come mettersi al sicuro dalle vulnerabilità del Galaxy Store

Partiamo dalla questione più importante, che riguarda vulnerabilità scovate per il Galaxy Store che potrebbero consentire a eventuali malintenzionati di installare app a insaputa degli utenti. Dopo la scoperta da parte della società NCC Group tra la fine di novembre e l’inizio di dicembre 2022, a queste vulnerabilità è stato assegnato il numero CVE-2023-21433. In aggiunta, la vulnerabilità CVE-2023-21434 potrebbe consentire di eseguire JavaScript sui dispositivi Galaxy.

In base a quanto possiamo leggere nel report di sicurezza, un eventuale malintenzionato potrebbe sfruttare questi “buchi” per accedere ai dati personali e installare qualsiasi app sugli smartphone Samsung all’insaputa dell’utente. I ricercatori hanno scoperto, ad esempio, di poter eseguire un comando adb per sfruttare la falla e installare l’app “Pokémon Go”; premendo un collegamento dannoso tramite Google Chrome o tramite un’app non autorizzata, è anche possibile ignorare il filtro URL e avviare una webview controllata dal malintezionato.

Ovviamente questo rappresenta un bel rischio, e Samsung ha già rilasciato da un po’ una nuova versione del Galaxy Store per risolvere: si tratta della 4.5.49.8, alla quale dovreste aggiornare per mettervi al riparo dal problema. Se siete possessori di uno smartphone o di un tablet Samsung Galaxy recente non dovete temere la CVE-2023-21433: con Android 13 e le sue funzionalità di sicurezza non è comunque possibile sfruttare la vulnerabilità.

Il Galaxy Store dovrebbe aggiornarsi automaticamente, ma per verificare potete aprire l’app, selezionare “Menu“, cliccare sull’icona in alto a destra per entrare nelle impostazioni e selezionare “Info su Galaxy Store“. Per maggiori dettagli sulle vulnerabilità in questione potete cliccare qui.

Le novità dell’aggiornamento 14.1.01.26 della Galleria Samsung

Samsung ha rilasciato l’aggiornamento alla versione 14.1.01.26 dell’app Galleria preinstallata, con novità riguardanti la sincronizzazione e la soluzione a qualche bug. Sappiamo che l’app consente di sincronizzare i contenuti con Microsoft OneDrive, in modo da eseguire un backup di foto e video similmente a Google Foto. Con questa nuova versione, il produttore sud-coreano è intervenuto per andare a migliorare proprio questa sincronizzazione, ma non sono stati forniti dettagli.

Il changelog menziona anche la soluzione ad alcuni bug, ma senza addentrarsi nello specifico. L’update è stato rilasciato a partire dall’India, ma si allargherà probabilmente a livello globale nelle prossime ore. Per verificare l’arrivo di aggiornamenti a bordo del Galaxy Store, potete aprire l’app e selezionare “Menu > Aggiornamenti“, oppure tenere premuto sull’icona dell’app e sfruttare l’apposita scorciatoia.

