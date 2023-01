Alla ricerca di un nuovo smartwatch? Su Amazon sono in offerta sia Samsung Galaxy Watch4 sia Amazfit GTR 4, con prezzi davvero interessanti. Il primo è in promozione con uno sconto quasi del 50% sulla versione Bluetooth da 40 mm, il secondo mette a disposizione un ribasso del 25% rispetto al listino nella versione Racetrack Grey.

Samsung Galaxy Watch4 e Amazfit GTR 4 in offerta su Amazon: quale scegliete?

Partiamo dallo smartwatch del produttore sud-coreano. Samsung Galaxy Watch4 è in offerta su Amazon nella versione più piccola, quella più adatta ai polsi non troppo grandi e a chi desidera un orologio non troppo invadente. Nel caso non lo conosciate, lo smartwatch con sistema operativo Wear OS offre un display rotondo Super AMOLED da 1,4 pollici a risoluzione 450 x 450, il SoC Exynos W920 a 5 nm affiancato da 1,5 GB di RAM e 16 GB di memoria interna, una batteria da 361 mAh e l’interfaccia One UI Watch, con l’integrazione di diversi servizi come Samsung Pay, SmartThings e Samsung Health, compatibile con più di 100 diverse attività fisiche.

Watch4 dispone di connettività Bluetooth 5.0, Wi-Fi dual band, NFC per i pagamenti (e non solo), GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, sensore per il rilevamento del battito cardiaco barometro, giroscopio, sensore geomagnetico (bussola), sensore di luminosità, bioactive, elettrocardiogramma (compatibile con smartphone Samsung) e sensore a bio impedenza per misurare la composizione corporea, oltre che misurazione del livello di saturazione dell’ossigeno nel sangue (SpO2).

Lanciato al prezzo consigliato di 269 euro nella versione Bluetooth da 40 mm, Samsung Galaxy Watch4 è disponibile in offerta su Amazon praticamente a metà prezzo: potete acquistarlo a 137,25 euro nella colorazione nera, seguendo il link qui sotto. In fondo avete a disposizione la nostra recensione.

In alternativa potreste considerare Amazfit GTR 4, uno smartwatch che punta molto sull’autonomia grazie alla generosa batteria da 475 mAh. Secondo il produttore quest’ultima è in grado di garantire fino a 14 giorni di utilizzo tipico, fino a 24 con risparmio energetico attivo, fino a 50 in modalità orologio, o fino a 7 giorni con un uso pesante.

Offre uno schermo AMOLED di forma circolare da 1,43 pollici, GPS a doppia banda con polarizzazione circolare, supporto a più di 150 modalità sportive con riconoscimento automatico di alcuni esercizi, sensore ottico biometrico BioTracker 4.0 PPG per la rilevazione di frequenza cardiaca e altri dati fisiologici, un altoparlante che permette anche di riprodurre la musica (e di gestire l’assistente Amazon Alexa, integrato) e varie funzioni di monitoraggio del sonno e dello stato di salute dell’utente. Queste funzionalità sono gestibili all’interno dell’app di accompagnamento Zepp, disponibile gratuitamente sul Google Play Store.

Lo smartwatch garantisce inoltre la resistenza all’acqua fino a una profondità di 50 metri, gli allenamenti personalizzati e l’analisi dello stato di forma e dell’andamento grazie agli algoritmi PeakBeats (Vo2 Max incluso). A livello di connettività troviamo WLAN a 2,4 GHz e Bluetooth 5.0, con compatibilità assicurata per smartphone con almeno Android 7.0 Nougat o iOS 12.0.

Amazfit GTR 4 è stato lanciato in Italia insieme al fratello GTS 4 alla fine del mese di settembre 2022: la versione Racetrack Grey, che offre un particolare cinturino in nylon e un design ispirato alle moderne auto sportive, è in offerta su Amazon a 199,90 euro anziché 229,90. Potete acquistarlo seguendo il link qui sotto, mentre più in basso potete consultare la nostra recensione.

