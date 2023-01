Xiaomi 11T Pro torna a voler dire la sua grazie a una nuova interessante offerta online. Lo smartphone Android viene proposto in sconto a quasi metà prezzo, con garanzia italiana: andiamo a vedere come approfittarne.

Xiaomi 11T Pro è in offerta con più di 300 euro di sconto

Xiaomi 11T Pro è in offerta con uno sconto che lo rende decisamente più appetibile: il ribasso rispetto al listino consigliato di lancio è di più di 300 euro, e questo permette di portarvi a casa lo smartphone a quasi metà prezzo. Per chi non lo conoscesse da vicino, Xiaomi 11T Pro è un prodotto di fascia medio-alta lanciato nell’autunno 2021 ed è perfettamente in grado di dire ancora la sua visto l’hardware a disposizione.

Tra le specifiche chiave, lo smartphone offre uno schermo AMOLED da 6,67 pollici a risoluzione Full-HD+ con refresh rate fino a 120 Hz, HDR10+ e luminosità fino a 1000 nit, e il SoC Qualcomm Snapdragon 888 a 5 nm affiancato da 8 GB di RAM LPDDR5 e da 256 GB di memoria interna (nella versione in offerta) UFS 3.1 non espandibile. La connettività è completa, a eccezione della porta per il jack audio da 3,5 mm: troviamo 5G, VoLTE, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, GPS, NFC e, ovviamente, porta USB Type-C.

A livello fotografico dispone di una tripla fotocamera posteriore e di una singola anteriore da 16 MP integrata tramite un piccolo foro: sul retro prendono posto sensore principale da 108 MP con tecnologia SuperPixel 9 in 1 e supporto alla registrazione HDR10+, sensore ultra grandangolare da 8 MP con FoV di 120° e sensore tele-macro da 5 MP. A bordo anche un doppio speaker Harman Kardon con supporto Dolby Atmos. La batteria è uno dei punti di forza: non solo offre 5000 mAh, ma anche la ricarica rapida HyperCharge da 120 W di Xiaomi, capace di effettuare una ricarica completa nel giro di 17 minuti.

Xiaomi 11T Pro è uscito a inizio autunno 2021 al prezzo consigliato di 699,90 euro per la versione 8-256 GB. Questa stessa variante, nella colorazione Meteorite Gray, è disponibile in offerta su eBay: potete acquistarla a 369 euro da un venditore con migliaia di feedback positivi (il 99,7% del totale) e con pagamento PayPal (con eventuale rateizzazione in tre mesi senza costi aggiuntivi). La consegna è prevista in tre giorni tramite corriere. Se siete interessati potete seguire il link qui in basso, e per eventuali indecisioni potete fare riferimento alla nostra recensione.

Acquista Xiaomi 11T Pro in offerta

Leggi anche: Recensione Xiaomi 11T Pro