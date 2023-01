Bluetooth è una tecnologia che ha rivoluzionato la connettività senza fili, ma per quanto sia flessibile è ancora carente in alcuni ambiti, in particolare quando si tratta di dati sulla posizione.

Ora sembra che Google stia per rendere la tecnologia Bluetooth più efficiente in questo campo, poiché sta lavorando su una nuova API per la misurazione della distanza.

Google lavora per semplificare il ritrovamento degli accessori bluetooth

La nuova API utilizzerà Bluetooth RSSI, ovvero l’indicatore di potenza del segnale ricevuto, per misurare la distanza tra lo smartphone e i dispositivi Bluetooth collegati.

Google sta già aggiungendo il relativo codice all’AOSP e anche se non sarà estremamente preciso con le misurazioni della distanza, dovrebbe essere in grado di rilevare se il proprio smartphone si trova a più o meno di 1 metro di distanza dai dispositivi Bluetooth connessi.

Questa nuova funzionalità dovrebbe aiutare l’utente a trovare prima una eventuale cuffia bluetooth smarrita nelle vicinanze.

Purtroppo il modulo relativo a questa funzionalità non può essere modificato in Android 13, quindi bisognerà attendere almeno Android 14 per vedere un’implementazione completa, tuttavia sembra che qualcosa di simile verrà utilizzato per la funzionalità Watch Unlock per Pixel Watch che Google ha mostrato al CES 2023.

Potrebbe interessarti: Migliori cuffie bluetooth di Gennaio 2023, ecco i nostri consigli