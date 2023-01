Torniamo a parlare di una delle più celebri custom ROM per i nostri smartphone, dopo aver raggiunto POCO F2 Pro e Redmi K30 Pro qualche tempo fa, Paranoid Android Topaz Beta 1 diventa disponibile anche per Poco F1, Realme X50 Pro 5G, Realme GT Neo 2 e Nothing Phone (1).

Nuovi dispositivi ricevono la Paranoid Android Topaz Beta 1, per altri è disponibile la Beta 2

Il team Paranoid Android ha annunciato su Twitter la disponibilità della versione Topaz Beta 1 per quattro nuovi dispositivi, Poco F1, Realme X50 Pro 5G, Realme GT Neo 2 e Nothing Phone (1) si aggiungono infatti alla lista degli smartphone già supportati.

Ma non solo, sempre attraverso il medesimo social network, viene annunciata la disponibilità della Paranoid Android Topaz Beta 2 per OnePlus 9 e Poco F2 Pro.

Se dunque foste possessori di uno dei sopra citati dispositivi e voleste cimentarvi con un po’ di sano modding, ecco i link ai thread su XDA e al sito ufficiale Paranoid Android:

Come di consueto è consigliabile non installare tali versioni sul proprio dispositivo principale, trattandosi di versioni Beta infatti possono sempre essere presenti bug o malfunzionamenti vari. Le procedure per l’installazione variano da dispositivo a dispositivo, motivo per cui vi invitiamo a leggere con attenzione quanto segnalato dagli sviluppatori, nonché ad effettuare un backup preventivo dei vostri dati, non si sa mai.

