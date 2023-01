Fin dal lancio di Google Pixel 7 e 7 Pro alcuni utenti hanno segnalato un curioso bug che affligge i dispositivi se si utilizza YouTube a tutto schermo e che rende inutilizzabile lo smartphone.

Sembra un altro di quei problemi che all’apparenza non hanno alcuna spiegazione, come i vetri delle fotocamere che si rompono, ma in questo caso la natura del bug che colpisce Google Pixel 7 è prettamente software.

Google Pixel 7 si blocca se si utilizza YouTube a schermo intero

Il problema sembra affliggere sia Google Pixel 7 che Google Pixel 7 Pro e si verifica quando si utilizza l’app di YouTube o YouTube TV a schermo intero e si cerca di tornare sulla homescreen o sul menu delle app recenti con la classica gesture sulla barra di navigazione.

In maniera completamente casuale lo smartphone si blocca diventando inutilizzabile: il video su YouTube rimane bloccato mentre l’audio continua ad andare avanti, ma tornare alla homescreen risulta impossibile. Alcuni utenti hanno segnalato che talvolta persino il tasto power diventa inutilizzabile e l’unica soluzione è quella della pressione prolungata di quest’ultimo per provocare un riavvio forzato.

Più che un difetto hardware immaginiamo che il problema sia a livello di sistema Android, anche perché il bug sembra non presentarsi con le altre applicazioni di streaming di video. In ogni caso le segnalazioni in tal senso sono rare, ma se dovesse capitare anche sul vostro Google Pixel 7 non esitate a informare Google tramite i vari canali di segnalazione dei bug così che possa risolverlo con un prossimo aggiornamento software.

