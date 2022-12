Se siete appassionati del settore avrete sicuramente notato, leggendo le nostre pagine, come il lancio della serie Pixel 7 di Google sia stato meno movimentato rispetto alla precedente gamma Pixel 6; lo scorso anno infatti i flagship di Google vennero lanciati sul mercato con diversi problemi di gioventù, poi risolti attraverso successivi aggiornamenti software. Lo stesso non è fortunatamente accaduto con la famiglia di smartphone di quest’anno che, fin da subito, si sono è rivelata composta da ottimi dispositivi; ovviamente i problemi possono capitare ed è ciò di cui parliamo oggi.

Alcuni possessori di Pixel 7 lamentano la rottura del vetro di protezione della fotocamera posteriore

Negli ultimi tempi sul web hanno iniziato a circolare testimonianze di utenti che lamentavano un problema con i propri Pixel 7, sembra infatti che alcune unità vedessero rompersi il vetro posto a protezione della fotocamera posteriore senza alcun apparente motivo. I problemi possono capitare, le unità difettose anche, ma analizzando i post degli utenti non sembra un problema così diffuso.

Prendiamo come esempio la discussione su Reddit, aperta da circa due mesi e che conta poco più di 100 interventi: leggendo con attenzione tutti i commenti possiamo immediatamente renderci conto di come le casistiche siano le più disparate. C’è chi sostiene di aver tirato fuori lo smartphone dalla tasca e di aver trovato il suddetto vetro rotto, chi dice di averlo estratto dalla giacca senza che prendesse alcuna botta e così via.

C’è anche chi però, ammette che lo smartphone abbia subito dei colpi, così come un utente che riporta come la moglie avesse riposto il telefono nella tasca posteriore dei pantaloni per poi sedersi comodamente su di esso; ovviamente stiamo parlando di una componente in vetro che, se soggetta a determinate sollecitazioni, può tranquillamente subire dei danni.

Un altro aspetto che si evince dalla discussione di cui sopra, è come Google non abbia riconosciuto per il momento la questione come un difetto di fabbrica; alcuni utenti infatti lamentano di dover pagare di tasca propria la riparazione, essendo inoltre sostanzialmente obbligati a spedire il telefono a Big G considerando che i riparatori a cui si sono rivolti non hanno accesso al pezzo di ricambio in questione. Altri invece, dopo aver contattato il servizio di assistenza dell’azienda e aver inviato (come di consueto) tutta una serie di foto esplicative, si sono visti accordare la riparazione gratuitamente.

In conclusione, attualmente esaminando le varie segnalazioni non sembra trattarsi di un problema così diffuso, tanto più considerando le diverse ammissioni di colpa da parte di alcuni utenti; come sempre è comunque consigliabile avere un minimo di cautela nell’utilizzo dei propri dispositivi, si tratta pur sempre di oggetti fragili nonostante le varie certificazioni dei produttori, non stiamo parlando di dispositivi rugged nati per essere maltrattati. Qualora anche voi doveste incorrere in un problema simile non esitate a contattare l’assistenza Google, se non avete nulla da nascondere è lecito presumere che l’azienda non faccia inutili storie per eventuali riparazioni.

